Tofaş Spor Kulübü “Bir sonraki durak: Mamografi” dedi

EKONOMİ (BURSA) - Medicana Bursa Hastanesi ev sahipliğinde, Tofaş Spor Kulübü iş birliğiyle meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla “Bir Sonraki Durak: Mamografi” sloganı altında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Sporcular, ellerinde erken tanı ve düzenli kontrol mesajlarının yer aldığı pankartlarla Bursa metrosunda yolculuk yaptı. Yolcuların yoğun ilgisini çeken etkinlikte, kendi kendine meme muayenesi, düzenli hekim kontrolü ve mamografinin erken teşhisteki kritik rolü vurgulandı. Etkinlik kapsamında metro yolculuğunu Odunluk İstasyonu’nda tamamlayan sporcular, hastane yönetimi, hekimler ve sağlık çalışanlarıyla birlikte Medicana Bursa Hastanesi önünde pembe balonları gökyüzüne bıraktı. Bu sembolik etkinlikle meme kanserinde erken tanının hayati önemi bir kez daha vurgulandı.

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Özcan Akan, etkinliğin amacının topluma sağlıklı yaşam ve erken teşhis bilincini kazandırmak olduğunu belirterek şunları söyledi: “Meme kanseriyle mücadelede en güçlü silah erken tanıdır. Her yıl düzenli mamografi kontrolü, birçok kadının hayatını kurtarabilir.” Dr. Akan ayrıca şehir halkına ve yerel yönetimlere teşekkür ederek, “Özellikle BURULAŞ Yönetimi ve ekibine, projemize gösterdikleri duyarlı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kadın sağlığı konusunda farkındalık yaratmak hepimizin ortak sorumluluğudur” diye konuştu.