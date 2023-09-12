Togg, ESO’ya teslim edildi

ESKİŞEHİR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) öncülüğünde hayata geçirilen elektrikli araç Togg, Eskişehir Sanayi Odası'na (ESO) teslim edildi.

TOBB'un 79.'uncu genel kurulunda 81 ilden 365 oda ve borsa için bir kura çekimi gerçekleştirdiğini ifade eden ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Kura çekimi sonrası yerli ve milli elektrikli otomobilimizi teslim aldık. Ülkemizin gururu olan otomobilimiz, odamızın bünyesinde hizmet verecek. Böylesi önemli bir vizyona imza atan herkese teşekkür ederiz. , ülkemizde bir hayalin vücut bulmasının yanı sıra yeni hayallerin gerçekleştirilmesi, yerli ve milli teknolojinin gelişimine de kapı aralayacak bir proje olarak ilham vermekte." dedi.