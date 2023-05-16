TOGO’nun yetiştirdiği oyun geliştiricileri, kazanmaya başlayınca ödeyecek

Duygu GÖKSU



İZMİR - Oyun ve teknoloji sektöründe çok büyük boyutlara ulaşan nitelikli çalışan talebine cevap vermek için yeni nesil “bootcamp” mantığıyla geliştirici yetiştiren ve mezunlarına staj, iş desteği veren TOGO, birbirinden öğrenme metoduyla yeni nesil bir öğrenme ortamı sunuyor. TOGO Kurucu Ortağı Cemal Alçık, Türkiye’nin oyun geliştirme sektöründe lider olmasını hedefleyerek, “şimdi öğren, kazanınca öde” metoduyla oyun sektörüne nitelikli kişiler yetiştirmek için yola çıktıklarını söyledi.

Teknik becerinin yanında soft skills denilen yumuşak becerilere odaklanarak, mentörlerin sürekli desteği ve birbirinden öğrenme metoduyla yeni nesil bir öğrenme ortamı sunduklarını söyleyen Alçık, “Eğitimde fırsat eşitsizliğini önlemeyi amaçlıyoruz. Adaylara ‘şimdi öğren, kazanınca öde’ metodunu sunuyoruz. Türkiye'nin oyun geliştirme sektöründe lider bir ülke olmasını istiyoruz. Öğrenciler eğitim alırken hiçbir ödeme yapmıyor, işe girdiklerinde bootcamp ücretini ödüyorlar. Bu sayede hem oyun sektörü büyümeye devam ediyor hem de gençler ücret ödemeden oyun geliştirici olabiliyor” dedi.

Oyun endüstrisinin Türkiye için önemli bir alan olduğunu ve nitelikli geliştiriciler yetiştirme konusunda ciddi bir açığı olduğunu dile getiren Alçık, “Bu açığı kapatmak amacıyla, Mart 2022'de başlayan bootcamp programı, 240 saatlik uygulama, tecrübe aktarımı, eğitim ve birikim paylaşımlarıyla, Türkiye'nin her yerinden gençleri oyun geliştirici olarak yetiştirmeye devam ediyoruz. Öğretmen, sınıf ve müfredat gibi geleneksel eğitim yöntemlerinden tamamen farklı bir yaklaşım benimseyerek, birbirinden öğrenme, takım çalışması ve sürekli pratik yapma gibi öğrenme yöntemleri ile adayların yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. 21. yüzyıl becerileri gibi önemli bir konuda adaylara destek sağlamak için dünyanın dört bir yanından seçkin isimlerle buluşmalar yapıyoruz. Öğrencilerin evrensel bir perspektif kazanmasını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye muazzam oyun geliştirici rezervine sahip”

Oyun sektörünün, son yıllarda dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızlı bir büyüme yakaladığını ifade eden Alçık, “Türkiye’de oyun sektörünün yükselişinin en büyük nedenlerinden biri, Türkiye'deki oyun geliştiricilerinin aldıkları yatırımlar. Türkiye'nin 15-24 yaş arası nüfusunun 13 milyondan fazla olması da muazzam bir oyun geliştirici rezervine sahip olduğumuzu gösteriyor. Ancak bu potansiyeli gerçekleştirmek için nitelikli çalışanlara ihtiyacımız var. Nitelikli çalışan taleplerini karşılamak için gerekli olan teknik ve beceri eğitimlerini sunuyoruz” dedi.

Bootcamp programında adaylara yüzde 10 teorik ve yüzde 90 pratik olmak üzere verilen teknik eğitimlerin yanı sıra, öğrencilerin gerçek oyun projelerinde uygulama yapmalarına da olanak tanındığına dikkat çeken Alçık, “Bootcamp süresince TOGO mentörlerinden destek alan adaylar mezuniyetten sonra da kariyer koçluğu desteğinden yararlanmaya devam ediyor. Gerekli donanımları kazanan mezunlarımız, mülakat tekniklerini öğrenme, seçkin oyun geliştirme şirketlerinde staj ve iş deneyimi elde etmek gibi servislerden mezuniyetten sonra da yararlanmaya devam edebiliyor” açıklamalarında bulundu.