Tokat’ta kentsel dönüşümde tarihi gün!

Cami-i Kebir Mahallesi’nde yıkımların başlamasıyla toplam dört mahalleyi kapsayan toplam 262 konutun yanı sıra yeni yollar, yeşil alanlar ve turizm alanlarıyla kentin güvenli ve modern bir yapıya kavuşması hedefleniyor. Kale eteklerindeki dört mahallede başlayacak yıkımların yalnızca eski yapıların kaldırılması anlamına gelmediğini belirten Yazıcıoğlu, bölgenin tarihi kimliğinin yeniden ortaya çıkarılacağını, yeni ulaşım güzergâhları oluşturulacağını ve turizmi destekleyecek düzenlemeler yapılacağını söyledi.

Tokat’ta tarihi dokunun korunması, ulaşımın rahatlatılması ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Cami-i Kebir Mahallesi’nde dönüşüm kapsamında yıkım çalışmalarını başlattı. Projeyle Semerkant, Kabe-i Mescit, Cami-i Kebir ve Erenler Mahallelerinin yenilenme sağlanması, tarihi yapıların gün yüzüne çıkarılması ve kentin turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

Tokat Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar, yalnızca yapıların yenilenmesini değil, kentin tarihî ve kültürel kimliğinin korunmasını da kapsıyor. Dönüşüm sürecinde vatandaşların haklarının gözetilmesi, yeni yaşam alanlarının oluşturulması ve şehir içi ulaşımın daha işlevsel hâle getirilmesi amaçlanıyor.

Toplam 262 konutluk proje iki etapta ilerliyor

Kentsel dönüşüm kapsamında hazırlanan konut projesi iki etap halinde yürütülüyor. İlk etapta yer alan 114 konutun kura aşamasına geldiği, ikinci etapta ise 148 konutun yapılmasının planlandığı belirtildi. Projede hak sahiplerinin mağduriyet yaşamaması ve sürecin mümkün olduğunca sağlıklı ilerlemesi için çalışmalar sürdürülüyor. Vatandaşların yeni yaşam alanlarını önceden tanıyabilmesi amacıyla örnek daire de hazırlandı. Böylece konutların kullanım özelliklerinin görülmesi ve proje hakkında daha ayrıntılı bilgi edinilmesi hedefleniyor. Dönüşüm çalışmaları Erenler, Kâbe-i Mescid, Cami-i Kebir ve Semerkant mahallelerini kapsıyor.

Projeyle bölgedeki yapılaşmanın yeniden düzenlenmesi, yeşil alanların artırılması ve kentin tarihî görünümünün güçlendirilmesi amaçlanıyor. Seyir terasları ve sosyal alanlarla bölgenin hem kent sakinleri hem de ziyaretçiler için daha cazip hale getirilmesi planlanıyor.

Yeni yollar trafiği rahatlatacak

Tarihî mirasın korunması kapsamında Aslanlıhan için kamulaştırma süreci başlatılırken, Katırcılar Hanı ve Ali Tusi Türbesi çevresinde de çalışmalar yürütülüyor. Projelerin hayata geçirilmesiyle Tokat’ın geçmişten gelen mimari değerlerinin daha görünür hale gelmesi bekleniyor. Kentsel dönüşümün ulaşım ayağında da önemli düzenlemeler bulunuyor. Erenler bölgesinden çevre yoluna bağlanacak yaklaşık 1,5 kilometrelik ve 12 metre genişliğindeki güzergâhın, şehir içi trafik yükünün azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Yolda bisiklet ve yaya yollarının da yer alması planlanıyor. Oğulbey ile Çay Mahallesi arasında oluşturulması planlanan yaklaşık 2,5 kilometrelik yeni yolun ise 12 metre genişliğinde olması öngörülüyor. Yeni güzergâhların alternatif ulaşım imkânları sunması, trafik yoğunluğunu azaltması ve acil durum araçlarının bölgeye erişimini kolaylaştırması amaçlanıyor.

Kimseyi mağdur etmeden dönüşümü bitireceğiz

Kentsel dönüşüm bölgesinde yaşayan vatandaşların endişelerine de değinen Yazıcıoğlu, belediyenin hak sahipleriyle iletişimini sürdürdüğünü, kiracıların da mağdur edilmemesi için çaba gösterileceğini belirtti. Başkan Yazıcıoğlu, vatandaşlara şu sözlerle seslendi: “Şimdiden kıymetli hemşerilerime hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Buradaki hak sahipleri de biliyorum endişe içerisindeler. Burada da mümkün olduğu kadar birçok hak sahibimizi hatta kiracılarımızı da mağdur etmeden bu kentsel dönüşümü bitireceğiz.”

Unutmayın, biz büyük bir kapı araladık

Kentsel dönüşüm ve ulaşım projelerinin uzun bir hazırlık sürecinin ardından bu aşamaya geldiğini söyleyen Yazıcıoğlu, yaklaşık iki ila iki buçuk yıldır altyapı ve planlama çalışmaları yürüttüklerini ifade etti.

Turizm ve güvenlik öncelikli olacak

Projelerin hayata geçirilmesinde emeği bulunan bakanlık yetkililerine ve belediye personeline teşekkür eden Yazıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Unutmayın, biz büyük bir kapı araladık. Bu çok büyük önem taşıyor. İki, iki buçuk sene bunun altyapısıyla uğraştık. Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, bakan yardımcılarımıza, genel müdürlerimize, kentsel dönüşüm dairesi başkanımıza, kıymetli başkan yardımcıma, kentsel dönüşüm müdürüme, fen işleri müdürüme, zabıta müdürüme, tüm teknik ekibime yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Allah razı olsun. Tekrar hayırlı uğurlu olsun.

Projede turizmi destekleyecek düzenlemeler de yer alıyor. Erenler bölgesinde tur otobüsleri için durak ve turistlere bilgi verilecek bir turizm ofisi oluşturulması planlanıyor. Böylece kente gelen ziyaretçilerin tarihî alanlara daha kolay ulaşması ve bölgedeki kültürel değerleri tanıması hedefleniyor. Öte yandan kale yamaçlarındaki deprem ve kaya düşmesi risklerine karşı güvenlik konuları da gündemde tutuluyor. Çalışmaların, tarihî dokunun korunmasıyla birlikte vatandaşların can güvenliğini gözeten bir anlayışla yürütülmesi amaçlanıyor. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kentte başlatılan dönüşümün uzun vadeli bir değişimin kapısını araladığını belirterek, “Unutmayın, biz büyük bir kapı araladık” ifadesini kullandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla Tokat’ta tarihi mirasın korunması, ulaşımın rahatlatılması ve daha güvenli yaşam alanlarının oluşturulması hedefleniyor.