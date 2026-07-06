TOKİ'nin “İlk İş Yerim” projesi Çataltepe'ye taşındı

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bursa'nın Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi'nde hayata geçirilmesi planlanan “İlk İş Yerim Projesi” kapsamında hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerini onayladı. Bakanlığın duyurusuyla birlikte projeye ilişkin planlama sürecinde önemli bir eşik aşılmış oldu. Planlama raporuna göre proje, Çataltepe Mahallesi'nde yaklaşık 13,2 hektarlık alanı kapsıyor. Söz konusu alan, TOKİ mülkiyetindeki parseller ile BESKOOP'a ait bazı parselleri ve tescil harici alanları içeriyor. Plan değişikliğiyle birlikte alan, “Kentsel Servis Alanı” olarak düzenlenirken, küçük sanayi sitesi, toplu işyerleri, konut dışı kentsel çalışma alanları ile kamu ve belediye hizmet alanlarının oluşturulmasına imkân sağlanacak. Plan açıklama raporunda, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 2022 yılında başlatılan ve TOKİ tarafından yürütülen “İlk İş Yerim Projesi” kapsamında, uygun fiyatlı işyerlerinin üretilebilmesi amacıyla Bursa'da yapılan başvurular doğrultusunda planlama çalışmalarının yürütüldüğü belirtiliyor. Raporda, projenin ticari ve kamusal alan ihtiyacının karşılanması ile imar mevzuatına uygun yeni işyeri parsellerinin oluşturulmasını hedeflediği ifade ediliyor.

Sanayi alanıyla uyumlu planlama

Raporda, planlama alanının çevresinin üretim ve imalat odaklı sanayi alanlarıyla çevrili olduğu, yeni plan kararlarının da bölgenin gelişim yönü ve üst ölçekli planlarla uyumlu şekilde hazırlandığı vurgulanıyor. Bu kapsamda mevcut plandaki bazı fonksiyonların revize edilerek alanın işyeri üretimine uygun hale getirildiği belirtiliyor. Planlama alanının yaklaşık 132 bin metrekare büyüklüğünde olduğu, bunun yaklaşık 98 bin metrekarelik bölümünün TOKİ, yaklaşık 32 bin metrekarelik bölümünün ise BESKOOP mülkiyetinde bulunduğu kaydediliyor. Kalan bölüm ise tescil harici alanlardan oluşuyor. Bakanlığın onayladığı plan değişikliği, "İlk İş Yerim Projesi" kapsamında Bursa'da üretilecek işyerlerine yönelik planlama sürecinin resmen ilerlediğini ortaya koyarken, bundan sonraki süreçte uygulama ve ihale takviminin netleşmesi bekleniyor.