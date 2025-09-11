Tolkar Smartex’ten Karşıyaka Spor Kulübü’nün basketbol altyapısına destek

EKONOMİ / İZMİR

Karşıyaka Spor Kulübü’nün eski başkanlarından, Tolkar Smartex Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, futbol altyapısına sağlanan desteğin ardından şimdi de basketbol altyapısına sponsor oldu. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi firmalarından Tolkar Smartex’in katkısıyla gerçekleştirilen anlaşma kapsamında Karşıyaka Spor Kulübü basketbol altyapısının forma, malzeme ve ulaşım gibi ihtiyaçları karşılanacak.

İmza töreninde küçük yaşlardan beri basketbolla olan ilgisini anlatan Karace, “Karşıyaka Spor Kulübü ile ilk tanışmam 7-8 yaşlarında basketbol sayesinde oldu. Genç takım seviyesine kadar basketbol oynadım. Profesyonel seviyeye ulaşamasam da basketboldan hiç kopmadım. Bu spor her zaman hayatımın içinde oldu. Karşıyaka’ya olan sevdamız ve inancımız, genç sporcularımızın daha iyi koşullarda yetişmesi için bu desteği vermemizi sağladı. Yeni nesil sporcuların daha iyi şartlarda yetişmesine destek olmak benim için büyük bir mutluluk” ifadelerini kullandı.

Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Yönetim Kurulu’na duyduğu güveni de dile getiren Karace, “Hem futbola hem basketbola destek olmaya karar verdik çünkü altyapılar bizim geleceğimiz. Başkan Aygün Cicibaş’a, Altyapı Basketbol Şube Başkanı Tolga Üner’e ve ekibe güveniyoruz. Bu sebeple elimizden gelen desteği yapmaya çalışıyoruz. Opsiyonu kulüpte olmak üzere bu destek 5 yıl kadar devam edecek. Burada önemli olan basketbol şubemizin geleceği ve başarısıdır” dedi.