Ton balığı markası Sasu, fıstık ezmesine de başladı

Eray ŞEN

ADANA - Son dönem çalışmalarını anlatan Sasu Yönelik Kurulu Üyesi Nil Ece Yamanyılmaz, ürün portföylerinde 15 çeşit balık konservesi olduğunu belirterek, “Bunlardan dört tanesi, klasik ya da ‘premium’ tabir ettiğimiz temel ürünler. Ayrıca soslu ürün ve salata kategorisi var. Yeni ürün olarak ise fıstık ezmesine başladık. Bu ürünü yüzde 100 naturel yaptık, hiç katkı maddesi kullanmadık. Bir sonraki aşamada fındık ve diğer kuru yemiş ezmeleri üzerinde çalışmayı planlıyoruz. Fıstık ezmesi ile başlayan kategorinin çıkış noktası e-ticaretti fakat şu anda ihracata da sunuyoruz” dedi.

“Dijitalleşme ve makine yatırımı yaptık”

Yamanyılmaz, Adana’da 2002 yılından bu yana faaliyet gösteren Sasu’nun, klasik ve soslu ton balığından oluşan ‘ürün ailesini’ zincir marketler, e-ticaret siteleri ve ‘Ton Sepeti’ adlı kendi e-ticaret siteleri üzerinden tüketicilere ulaştırdığını bildirdi. Makine parkurunu yenileme sürecinde olduklarını aktaran Yamanyılmaz, “Kapasitemizi iki kat artırmış ve daha verimli bir sistem kurmuş olacağız. Dijitalleşmeyi artırıp, makinelerin enerji verilerini de ölçeceğimiz için daha çevreci bir üretim modeli söz konusu olacak. Fire oranı azalacak, verilerin akışında daha otomatik bir süreç devreye girecek. İnsan müdahalesi minimum düzeye inecek” diye konuştu.

“Ürünlerimizin yüzde 80’ini ihraç ediyoruz”

Yeni yatırımlar ve yeni ürünler ile birlikte bu yıl dolar bazında yüzde 20-25 büyüme hedeflediklerini kaydeden Yamanyılmaz, “2022 yılında üretimimizin yüzde 80’ini ihraç ettik. Yurt dışında farklı markalarımız var ama en popüler olanı ‘Baba Ton’ markamız. İç piyasada ise toplu satışlarımız ağırlıkta, ayrıca e-ticaret kanalında büyüme eğilimi devam ediyor. Toptan satış kanalımızı da e-ticarete ekliyoruz. Bunun yanında Tarsus Gıda İhtisas OSB’de yeni bir yatırımımız olacak” bilgisini verdi.

“Ton balığı sadece salata ya da sandviç malzemesi değil”

Ton balığının sadece salata üzerine konulan ya da sandviç yapılan bir ürün olduğu algısını değiştirmek için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Yamanyılmaz, “Ton balığı ile ne kadar farklı, ne kadar ekstrem tarif yaratabiliriz diye bakıyoruz ve farklı lezzetler arayışımız devam ediyor” dedi.



“Deprem illerinin gastronomi kültürünün yaşatılması lazım”

Yamanyılmaz, deprem bölgesindeki illere yönelik başlattıkları sosyal sorumluluk projesi hakkında şöyle konuştu: “Deprem bölgesindeki Adana, Hatay, Gaziantep, Mersin, Adıyaman, Şanlıurfa gibi illerin belli başlı gastronomi lezzetleri var. Bu bölge aslında gastronomi bölgesi olarak biliniyor. Buranın özellikle gastronomi açısından yaşaması ve yaşatılması lazım. Biz gıda sektöründe olduğumuz için bölgenin yemek kültürünü hatırlatacak bir proje yapmaya karar verdik. Deprem yaşanan illerdeki yemekleri ele aldık, ‘aynı sofradayız’ yaklaşımı ile geleneksel yemeklerle ton balığını birleştirmek istedik, inanılmaz güzel lezzetler ortaya çıktı. Böyle bir çalışma ilerleyen süreçte Türkiye’nin farklı bölgeleri için de yapılabilir.”