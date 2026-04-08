Toprağın Kadınları Ödülü 2026 küresel çağrıyla başlıyor

Yves Rocher Vakfı, çevreyi koruyan ve toprağına sahip çıkan kadınları desteklediği “Toprağın Kadınları Ödülü” ile sürdürülebilir bir gelecek için kadınların yanında yer almayı sürdürüyor. Ödül programının 25. yılı ve Vakfın 35. yılına özel olarak, 2026 edisyonu ilk kez küresel ölçekte açılan bir proje çağrısıyla hayata geçiriliyor.

Yves Rocher Vakfı, Birleşmiş Milletler’in Binyıl Kalkınma Hedefleri arasında yer alan kadınların güçlendirilmesi ve cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi vizyonuyla şekillenen “Toprağın Kadınları Ödülü” kapsamında bugüne kadar 50’den fazla ülkede 450’den fazla kadını ödüllendirdi.

2001 yılından bu yana dünya genelinde düzenlenen programda, 2015–2016 döneminde uluslararası birincilik elde eden Türkiye, 2026 yılında da çevre için emek veren Türk kadınlarının projelerini desteklemeyi ve bu ilham verici çalışmalara görünürlük kazandırmayı sürdürüyor.

“Toprağın Kadınları Ödülü”, Türkiye sınırları içinde çevrenin korunmasına yönelik bir proje yürüten, her milletten reşit kadınların katılımına açık olarak düzenleniyor. Adayların, başvuru yaptıkları ülke sınırları içinde aktif olarak faaliyet göstermeleri şartı aranıyor.

Başvurular; dernek, sivil toplum kuruluşu veya vakıf gibi kâr amacı gütmeyen yapılar aracılığıyla yürütülen projeler üzerinden kabul ediliyor. Çevre yararına örnek nitelikte çalışmalar gerçekleştiren kadınlara finansal destek sağlamayı amaçlayan program kapsamında, birinci seçilecek aday 1.000.000 TL ödülün sahibi olacak.