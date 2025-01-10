Toptancılar Sitesi’nin temeli atıldı

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla “Kapalı Çarşı ve Toptancılar Sitesi Yenileme Töreni” gerçekleştirildi. Programda, 117 iş yerinden oluşan Toptancılar Sitesi’nin temelleri atıldı. Başkan Görgel, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, tüm bakanlıklarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bugün yapımına başlanan projelerin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak ve şehri modern bir şekilde yeniden inşa etmek amacıyla hummalı çalışmalar devam ederken, önemli bir proje daha hayata geçiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla “Kapalı Çarşı ve Toptancılar Sitesi Yenileme Töreni” gerçekleştirildi. Toptancılar Sitesi’nde düzenlenen törene, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal ve Mevlüt Kurt, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, şehir protokolü ve Toptancılar Sitesi esnafları da katıldı.

Şehir Ekonomisine Can Suyu: Yeni Toptancılar Sitesi

Protokol konuşmalarıyla başlayan törende, projeye dair önemli bilgiler paylaşıldı. Toptancılar Sitesi’nin yenilenmesiyle hem ticari hayatın canlandırılması hem de modern bir ticaret alanının Kahramanmaraş’a kazandırılması hedefleniyor. 117 bağımsız bölümden oluşacak yeni Toptancılar Sitesi, şehrin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı.

Toptancılar Sitesi, 10 Ayda Tamamlanarak Hizmete Sunulacak

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, “6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Kahramanmaraş’ın önemli tarihi ve kültürel miraslarından Kapalı Çarşı’nın restorasyonuna başladık. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle tüm mimari ve tarihi özellikler dikkate alınarak 122’si tescilli toplam 140 dükkânın yer aldığı Kapalı Çarşı’yı aslına uygun olarak restore ederek Kahramanmaraş’ımıza tekrar kazandıracağız. Yine depremle birlikte ağır hasar gören Tarihi Demirciler Çarşısı için de çalışmalara başlandı. Burada da 76 iş yerinin restorasyonu yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Yine Kasap Hali’nde cephe sağlıklaştırma ve sokak iyileştirme çalışmalarına başlıyoruz. Bugün temelini atacağımız Toptancılar Sitesi de Kahramanmaraş’ın ticari hayatına ve istihdamına önemli katkı sağlayacaktır. 23 bloktan oluşan 117 dükkânın yer alacağı Toptancılar Çarşısı inşallah kısa sürede esnafımızın hizmetine sunulacak” diye konuştu.

“Geleceğe Daha Umutla Bakıyoruz”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm Bakanlıklarımız, milletvekillerimiz, yerel yönetimlerimiz ve tüm paydaşlarımızla yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında çok büyük gayret gösteriyoruz. Hamdolsun bu noktada çok ciddi ilerleme kat ettik. Gelecek noktasında bugün çok daha umutluyuz. Şehrimize sadece yeni kalıcı konutlar değil, hastane, okul, stadyum gibi tüm alanlarda çok ciddi yatırımlar kazandırılıyor. Bugün de şehrimiz için son derece önemli

olan Kapalı Çarşı ve Toptancılar Sitesi’nin yenileme projelerine başlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, tüm bakanlıklarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bugün yapımına başlanan projelerin hayırlı olmasını diliyorum” cümlelerini kaydetti.

“Şehrimizin Dört Bir Yanında Kalıcı Konutların İnşası Sürüyor”

Vali Mükerrem Ünlüer, “Kahramanmaraş’ımızın 4 bir yanında kalıcı konut ve köy evlerimizin inşası büyük bir hızla sürüyor. İnşallah bu yıl sonuna kadar tüm vatandaşlarımız kalıcı konutlarına kavuşmuş olacak. Bugün de çok önemli bir programda bir aradayız. Şehrimiz için son derece önemli Toptancılar Sitesi’nin temelleri atılıyor. İnşallah burası da kısa süre içerisinde tamamlanarak esnaf ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Bakanımız Sayın Murat Kurum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Esnafımız Yeni İş Yerlerinde Ticari Faaliyetlerini Sürdürecek”

66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, “Toptancılar Sitesi esnafımız ticari faaliyetlerini çadırlarda yürütüyor. İnşallah burası tamamlandığında son derece modern ve kullanışlı iş yerlerinde ticari faaliyetlerine devam edecekler. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a destekleri için teşekkür ediyor, bugün temellerini atacağımız yeni iş yerlerinin esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

39 Bin 136 Konut ve İş Yeri Tamamlandı

Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Kahramanmaraş’ımızın yarınları için hep birlikte el ele, gönül gönüle durmaksızın çalışıyoruz. Her bir adımı büyük bir titizlikle planlanmış şehircilik stratejimizi hayata geçiriyoruz. Kahramanmaraş’ta söz verdiğimiz tüm konutların inşası başladı. Şu ana kadar 39 bin 136 yeni konut ve iş yerimizi tamamladık. 2025 sonuna geldiğimizde Kahramanmaraş’ta 74 bin 187 konut ve iş yerimizi bitirip Kahramanmaraşlı kardeşlerimize teslim edeceğiz” cümlelerini kaydetti.

“Kahramanmaraş’ta Tarihi ve Ticareti Yeniden Canlandırıyoruz”

Bakan Murat Kurum, “Şehrimizde yaptığımız konutların yanında medeniyetimizin bin yıllık izlerini taşıyan, tarih ve kültürle yoğurulmuş çarşılarımızı da ihya ediyoruz. Kapalı Çarşımızda restorasyon çalışmalarımıza başladık. Tarihi Demirciler Çarşı’mızın yenileme sürecini başlatıyoruz. Aynı anlayışla Kasaplar Çarşısı’nda da yenileme sürecini başlatacağız. 117 dükkânlık Toptancılar Sitesi’ni de yeniliyoruz. İnşallah bu projemizi de Ağustos ayı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. İnşallah bu projemizle şehrimizin ticari hayatı daha da canlanacak, istihdam artacak. Projelerimizin Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.