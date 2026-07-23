Torku, Türkiye'nin en etkili markaları arasında ilk 3'te yer aldı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Pazarlamasyon ve Areda Piar işbirliğiyle hayata geçirilen, Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı algısal marka değeri araştırması Brand Impact sonuçları açıklandı. 2007 yılında Konya Şeker bünyesinde kurulan Türkiye merkezli gıda markası Torku başarısını bir kez daha tescilledi.

Şeker ve şekerleme ürünlerinin yanı sıra süt ve süt ürünleri, et ürünleri, atıştırmalık ve temel gıda kategorilerinde geniş ürün portföyüne sahip olan Türkiye gıda sektöründe üretim ve perakende kanallarında faaliyet gösteren Torku, Brand Impact araştırmasında Türkiye'nin dev markaları arasında farkını bir kez daha kanıtlayarak Paketli Gıda kategorisinde 5.000 genel skor ile Türkiye'nin en başarılı ve en güvenilir ilk 3 markasından biri oldu.

Torku, özellikle tüketici nezdindeki yüksek güven algısı, beğeni , sürdürülebilirlik ve toplumsal değer yaratma odağıyla öne çıkarak genel sıralamada ise dev markaları geride bıraktı.