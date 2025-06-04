Toroslar EDAŞ 423 kilometre yeni kablo döşedi

ADANA/EKONOMİ

Enerjisa’nın Ayedaş ve Başkent EDAŞ ile birlikte üç elektrik dağıtım şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, 1 milyondan fazla müşteriye daha güvenilir ve kesintisiz enerji sunmak için 2025 yılının ilk 3 ayında Adana’da bakım, onarım ve yenileme çalışması yaptı. Şirket bu çalışmaları, Adana’daki 13 bin 852 trafo ve 38 bin 909 kilometrelik enerji hattında gerçekleştirdi. Bu dönemde Adana’nın Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık ve Yüreğir ilçelerinde toplam 4 bin 106 aydınlatma armatürünün bakımı tamamlandı. Ayrıca 82 trafo ve 145 dağıtım merkezinin ile 587 kilometrelik hattın bakımı gerçekleştirildi. Yılın ilk 3 ayında, 423 kilometre yeni kablo döşeme ve 3 bin 216 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Bunların yanı sıra 273 yeni elektrik panosu ve 144 trafo merkezi kuruldu.

Toroslar EDAŞ, 2013 yılından bu yana Adana, Gaziantep, Kilis, Mersin, Osmaniye ve Hatay’da faaliyet gösteriyor.