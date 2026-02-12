Toroslar EDAŞ’tan Adana’ya 2.2 milyar liralık yatırım

ADANA/EKONOMİ

Adana’da 1 milyon 257 binden fazla müşterisine hizmet veren Toroslar EDAŞ, 14 bin 152 trafo ve 39 bin 273 kilometrelik enerji hattında çalışmaları hızlandırdı. Şirket, kavurucu sıcakların enerji tüketimini arttırdığı yaz aylarında enerji arzını güvence altına almak için mevcut trafo merkezlerini güçlendirirken, eş zamanlı olarak yeni trafo merkezlerini devreye aldı.

Şehir genelinde aydınlatma çalışmalarına ağırlık veren şirket 2025 yılında 16 bin 467 armatür, 2 bin 191 km’lik kablo, 250 trafo merkezi, 715 adet dağıtım merkezinin bakımını tamamladı. Yeni yatırımlar kapsamında 893 km’lik kablo hattı, 265 trafo, 8 bin 248 armatür ve 617 elektrik dağıtım panosu tesis edilerek kentin enerji altyapısı güçlendirildi.

Zorlu kış şartları için hazırlık yapıldı

Toroslar EDAŞ, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmek için kent genelindeki altyapı dayanıklılığını güçlendirdi. Kritik şebeke unsurlarında gerçekleştirilen önleyici bakım ve kontrol çalışmalarıyla arıza risklerinin önüne geçilmesi hedeflenirken, saha ekipleri, yoğun yağış ve fırtına gibi zorlu kış koşullarında da enerji sürekliliğini sağlamak için 7/24 esasına göre görev başında bulunuyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri www.toroslaredas.com.tr, Web ChatVolt, Toroslar 186 Mobil Uygulaması, WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi ile 7/24 hizmet sunuyor. Ayrıca sosyal medya üzerinden gelen talepler de karşılanıyor.