TOSB’da 9. olağan genel kurulu gerçekleştirildi

Kocaeli

Türkiye'de otomotiv tedarik sanayi temsilcilerinin faaliyet gösterdiği tek global ihtisas organize sanayi bölgesi olan Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB), 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Vali İlhami Aktaş’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.



Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB), 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra; TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, Başkan Vekili Alper Kanca ve Yönetim Kurulu Üyeleri İgal Zakuto, Mehmet Fatih Bayraktar ve Ali Özvanlıgil ve genel kurul üyeleri katıldı.



Aktaş, yeniden Başkanlığa seçilen Dr. Mehmet Dudaroğlu, Başkan Vekili Alper Kanca ve Yönetim Kurulu Üyeleri İgal Zakuto, Mehmet Fatih Bayraktar ve Ali Özvanlıgil’ den oluşan TOSB Yönetim Kurulu tebrik etti.



Genel Kurulun ardından, Vali İlhami Aktaş, TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, Başkan Vekili Alper Kanca ve ERSEM Genel Müdürü İbrahim Özbunar ’ ın katılımlarıyla 8. Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması eserleri sergisinin açılışı yapıldı.

