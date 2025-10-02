TOSBİ, genişleme alanı için Vakıflar ile görüşmelere başladı

İZMİR / EKONOMİ

Yaklaşık 8 bin kişiye istihdam sağlayan Tire Organize Sanayi Bölgesi’nde (TOSBİ) bir metrekarelik bile boş yer kalmadığını dile getiren Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkan Yardımcısı ve TOSBİ Müteşebbis Heyet Başkanı Metin Akdaş, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile 1 milyon 470 bin metrekarelik genişleme için görüşmelere başladıklarını ifade etti.

TOSBİ’nin geleneksel katılımcı buluşması, Müteşebbis Heyet Başkanı Metin Akdaş ve Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler’in ev sahipliğinde yapıldı. Geceye Tire Kaymakamı Vural Karagül, Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, EBSO Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, Tire Ticaret Odası Başkanı Mehmet Nadir Delikanlı ile sanayiciler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Metin Akdaş, TOSBİ’de 91 fabrikada 8 bin kişiye istihdam sağlandığını söyleyerek, “12 ülkeden 14 yabancı yatırımcımız var. Ancak parsellerin tamamı doldu, bir metrekare dahi boş yerimiz kalmadı. Bu yüzden Vakıflar Genel Müdürlüğü ile 1 milyon 470 bin metrekarelik genişleme alanı için görüşüyoruz. Bu adım, İzmir ve Ege ekonomisine büyük katkı sağlayacak. TOSBİ, Ege’nin ilk Yeşil OSB Belgesi’ni aldı. Dünya Bankası destekli projeyle arıtma tesisinde günlük 7 bin metreküp suyun 5 bin metreküpünü geri kazanacağız. Böylece sanayicilerimiz bu suyu üretimde kullanabilecek. Bu, Küçük Menderes’in su sorununa da çözüm olacak” dedi.

Eğitim ve sosyal yardımlarımız sürüyor

Akdaş, 4 bin metrekarelik TIR parkı ve sosyal tesis inşaatının sürdüğünü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile dört araç kapasiteli itfaiye binası yapıldığını belirtti. Ayrıca Ege Üniversitesi Tire Kutsan MYO ile öğrencilere staj imkânı sunduklarını, Ahi Evran MTAL’de açılan yeni bölümlerin sanayiye insan kaynağı kazandıracağını ifade etti. 2025’te TOSBİ Meslek Lisesi

inşasına başlanacağını, 2026’da da kreşin açılacağını duyuran Akdaş, konuşmasında uzun yıllar TOSBİ yönetiminde görev yapan merhum Cemal Altıntaş’ı da andı.

Buluşmada EBSO Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, TOSBİ’nin Türkiye’nin sayılı OSB’lerinden biri olduğunu belirterek, “Başarı bir hayalle başlar, adım adım yükselir. TOSBİ bugün örnek bir OSB haline geldi” dedi. TOSBİ Yönetim Kurulu Üyesi Gülçin Güloğlu Uğuz ise, Çeşme Maratonu’nda Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) yararına koşarak 300 bin TL bağış topladıklarını ve bu kaynağın TOSBİ Gelecek Fabrikası Fonu’na aktarıldığını söyledi. Uğuz, fonla 8 öğrencinin eğitimine destek olduklarını belirtti.