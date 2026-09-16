TOSBİ sanayicileri güç birliği için buluştu

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ), kuruluşunun 32. yılında sanayicileri geleneksel buluşmada bir araya getirdi. Artan maliyetler, finansmana erişim ve üretimin sürdürülebilirliği gündemlerinin öne çıktığı gecede, sanayicilerin dayanışma mesajlarının yanı sıra su geri kazanımı, yeşil dönüşüm, mesleki eğitim ve yeni yatırımlara ilişkin hedefler de paylaşıldı.

Gürler: “Zorlu dönemden çalışarak çıkacağız”

TOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler, sanayicilerin artan maliyetler ve finansmana erişimde yaşanan güçlükler nedeniyle zorlu bir dönemden geçtiğini söyledi. Üreticilerin maliyet artışlarını satış fiyatlarına yansıtamadığını belirten Gürler, birçok işletmenin kâr elde etmekten çok borçlarını ödeyebilmek ve üretimini sürdürebilmek için mücadele ettiğini ifade etti. Özellikle süt ve süt ürünleri sektöründe ham madde maliyetleri ile satış fiyatları arasındaki dengesizliğe dikkat çeken Gürler, sanayicilerin birbirine destek olmasının önemini vurguladı.

Akdaş: “Geleceğin OSB’si”

EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve TOSBİ Müteşebbis Heyet Başkanı Metin Akdaş, 21 sektör ve 12 ülkeden yatırımı buluşturan bölgede 10 bine yakın kişinin çalıştığını belirterek, “İnsanlarımızın doğdukları yerde gelecek kurabilmesine imkân sağlıyoruz” dedi. Akdaş, beşi İSO İlk 500, dördü İSO İkinci 500 listesine giren dokuz firmanın sanayicilerini ve çalışanlarını kutladı.

Su geri kazanımına 360 milyon liralık yatırım

Dünya Bankası kredisi destekli, günlük 7 bin metreküp kapasiteli ileri arıtma tesisi ve iletim hattı için yaklaşık 360 milyon lira artı KDV bedelle sözleşme imzaladıklarını açıklayan Akdaş tesisi 2027 sonunda çalışır hâle getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Akdaş, “Suyu yeniden üretime kazandırarak sanayimizin ihtiyacını karşılamaya ve Küçük Menderes Havzası’nın yeraltı su kaynaklarını korumaya katkı sağlayacağız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 24 saat hizmet veren itfaiye istasyonunu açtıklarını, TIR bekleme alanı ve sosyal tesislerde sona yaklaştıklarını dile getiren Akdaş, bakanlığın uygun bulması hâlinde Yeşil Dönüşüm Merkezi’ni hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Mesleki eğitim iş birlikleriyle gençleri üretime hazırladıklarını ifade eden Akdaş, kreş ve TOSBİ Sanayi Enstitüsü projeleri üzerinde çalıştıklarını da hatırlattı.