TOSBİ’den sürdürülebilir sanayide iki önemli adım

İZMİR / EKONOMİ

Ege Bölgesi’nin ilk Yeşil OSB’si olan TOSBİ, sürdürülebilir ve güvenli sanayi altyapısını güçlendiren çalışmalarına iki yeni yönetim sistemi belgesi ekledi. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelerine sahip olan TOSBİ, bu kez ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi belgelerini almaya hak kazandı. Yeni belgelerle birlikte TOSBİ; kalite, çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği ile su verimliliği alanlarındaki uygulamalarını uluslararası standartlara uygun, ölçülebilir ve sürekli geliştirilebilir bir yönetim yapısı altında buluşturdu.

TOSBİ Bölge Müdürü Oğuz Düztaş, alınan belgelerin bölgenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine bağlılığını ortaya koyduğunu söyledi. Düztaş, “TOSBİ olarak sürekli iyileştirmeyi, sürdürülebilirliği ve kaliteli hizmet anlayışını yönetim yaklaşımımızın merkezinde tutuyoruz. Daha önce kalite, çevre ve enerji yönetimi alanlarında hayata geçirdiğimiz sistemlerle Ege Bölgesi’nin ilk Yeşil OSB’si olarak çevreye duyarlı sanayi yaklaşımımızı tescillemiştik. Bugün bu çalışmalarımızı iş sağlığı ve güvenliği ile su verimliliği alanlarına taşımanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

ISO 45001 belgesiyle iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının uluslararası standartlar doğrultusunda daha etkin biçimde yönetileceğini belirten Düztaş, ISO 46001 belgesinin ise su kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir kullanımına yönelik çalışmalara sistematik bir yapı kazandıracağını ifade etti.