TOSYÖV Bursa’da Kazangil güven tazeledi

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türkiye Orta Ölçekli Sanayiciler ve Yöneticiler Vakfı Bursa Destekleme Derneği’nin Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş’ın Divan Başkanlığında, yapılan 24. Olağan Genel Kurulu Uludağ İhracatçı Birlikleri toplantı salonunda gerçekleştirildi. Genel Kurulun açılışında konuşan TOSYÖV Bursa Başkan Yavuz Kazangil, “İnanıyoruz ki; Türkiye kalkınma yolculuğunda ancak KOBİ’lerle ilerleyebilir. Sürdürülebilir bir kalkınma ancak KOBİ’lerle sağlanabilir.

Genç TOSYÖV’ ü aktif hale getirdik ve UniTosyöv Grubu oluşturduk. Depremde boş durmadık yönetim olarak toplandık yaşanan sıkıntıları da düşünerek soba organize etmeye karar verdik” diye konuştu. Seçimin ardından da söz alan Kazangil, “Önümüzdeki dönemde de küçük ve orta ölçekli işletmelerin sesi olmak, çalışmalarımızla sorunların çözümüne katkıda bulunmak ve KOBİ’lere yeni ufuklar açmayı hedefliyoruz. Yine çağımızın olmazsa olmazı dijitalleşme konusuna öncelik vereceğiz. Önümüzdeki günlerde seminerler düzenleyeceğiz” dedi.