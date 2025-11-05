Toyo Matbaa Mürekkepleri, Avrasya Ambalaj Fuarı’nda sürdürülebilirlik anlayışını sergiledi

EKONOMİ / İZMİR

Toyo Matbaa Mürekkepleri, artience vizyonu doğrultusunda yürüttüğü teknolojik ve sürdürülebilir dönüşümün yansımalarını geçen ay katıldığı 30. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’ndaki standına taşıdı. Firma, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarda metal ambalaj sistemleri, laminasyon tutkalları ve likit mürekkepler başta olmak üzere; gıda ve esnek ambalaj uygulamalarına yönelik çevre dostu ürün gruplarını ön plana çıkardı.

Standlarının 4 gün boyunca hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen ziyaretçilerin ilgi odağı olduğunu, mevcut iş ortaklarının yanı sıra Orta Doğu, Avrupa ve Afrika bölgelerinden gelen yeni potansiyel müşterilerle verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Toyo Matbaa Mürekkepleri CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Benli, “Avrasya Ambalaj Fuarı, bizim için yalnızca ürünlerimizi tanıttığımız bir platform değil, aynı zamanda sürdürülebilir üretim anlayışımızı daha geniş bir kitleyle paylaşabildiğimiz önemli bir buluşma noktası oldu. Yeni fabrikamızla birlikte üretim teknolojilerimizi, çevreye duyarlı altyapımızı ve artience vizyonumuzu bir bütün olarak sergiledik. Ziyaretçilerimizin yoğun ilgisi, doğru yolda ilerlediğimizin bir göstergesi. Türkiye’den Avrupa’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya uzanan pazarlarda inovasyon ve dönüşüm odaklı büyümemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Ercan Açıkgöz: “Ziyaretçilerin önceliği sürdürülebilir ve performans odaklı çözümlerdi”

Toyo Matbaa Mürekkepleri Satış Direktörü Ercan Açıkgöz ise bu yıl fuarda ziyaretçilerden gelen taleplerin önemli bir kısmının, sürdürülebilirlik ve yüksek performans beklentilerini bir arada karşılayan ürünlere yönelik olduğuna dikkat çekerek, “Özellikle esnek ambalaj segmentinde, düşük migrasyonlu mürekkeplerimiz ve yeni laminasyon tutkallarımız yoğun ilgi gördü. Bu yılki fuar, sunduğumuz yeni nesil mürekkep ve kaplama sistemlerinin, müşterilerimiz açısından da fark yarattığını bize net biçimde gösterdi. Hem iç pazarda hem de ihracatta müşterilerimizle birebir görüşme imkânı bulmamız önümüzdeki dönemin satış stratejileri açısından bizler için yol gösterici ve aydınlatıcı bir deneyim oldu” diye konuştu.

Engin Kurt: “Sektörün dönüşüm hızını sahada gözlemledik.”

Toyo Matbaa Mürekkepleri Satış Direktörü Engin Kurt ise ofset baskı tarafında, özellikle regülasyonlara uygun, düşük migrasyonlu mürekkep serilerine yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Sektörde sürdürülebilirlik artık sadece bir trend değil, müşteri beklentisinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Fuar boyunca, çevre dostu ve yüksek performanslı ofset çözümlerimize gelen geri bildirimler, bu dönüşümün sahada ne kadar hızlı yaşandığını bir kez daha gösterdi. Ürünlerimizin, hem kalite hem de güvenlik standartları açısından fark yarattığını görmek bizim için oldukça değerliydi. Her zaman ulaşılabilir olan teknik ekiplerimizin yanı sıra, fuarlarda bir araya gelmek de sektörün nabzını tutmak açısından büyük önem taşıyor.”

Mehmet Hakan Ülüş: “Yeni pazarlarda çevre dostu ürünlere olan ilgi hızla artıyor”

Bu yıl fuarın yalnızca Türkiye pazarı için değil, uluslararası iş birlikleri açısından da oldukça verimli geçtiğini dile getiren Toyo Matbaa Mürekkepleri İhracat Müdürü Mehmet Hakan Uluş, “Özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinden gelen ziyaretçilerimizle önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Sektörde yenilikçi bir yaklaşımın benimsendiği ve hem üretim hem de tüketim süreçlerinde döngüsel ekonomi anlayışının giderek öne çıktığı görülüyor. Bizler de inovatif ve sorumlu üretim anlayışının bir parçası olmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.