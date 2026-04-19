Toyo Matbaa Mürekkepleri, METPACK 2026’da metal ambalaj çözümlerini tanıtacak

Toyo Matbaa Mürekkepleri, metal ambalaj sektörünün en önemli uluslararası fuarlarından biri olan METPACK 2026’da metal ambalaj çözümlerini tanıtacak. Firma, 5–8 Mayıs tarihleri arasında Almanya’nın Essen kentinde düzenlenecek olan fuarda metal ambalaj sektörüne yönelik geliştirdiği yüksek performanslı kaplama ve mürekkep çözümlerini uluslararası sektör profesyonelleriyle buluşturacak.

METPACK kapsamında Toyo Matbaa Mürekkepleri; özellikle BPA-NI iç kaplama teknolojileri odağında geliştirdiği ürün portföyünü tanıtacak. Bu doğrultuda Gold Lak, Pigment Lak ve Clear Lak ürün gruplarının yanı sıra, konvansiyonel ve UV metal ambalaj mürekkepleri de fuar ziyaretçilerinin beğenisine sunulacak. Metal ambalaj uygulamalarında gıda güvenliği, yüksek performans ve sürdürülebilirlik kriterlerine odaklanan Toyo Matbaa Mürekkepleri, Ar-Ge gücüyle geliştirdiği yenilikçi çözümlerle sektörün değişen ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedefliyor. Gıda, içecek ve endüstriyel uygulamalara yönelik mürekkep ve kaplama sistemlerinin yanı sıra laminasyon tutkalları üretimiyle de ürün portföyünü genişleten şirket, 40’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor ve AB regülasyonlarına uygun ürünler üretiyor. Firma, METPACK 2026’da uluslararası iş birliklerini geliştirmeyi, sektördeki yeni trendleri değerlendirmeyi ve küresel pazarlardaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.