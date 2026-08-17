Toyo Matbaa Mürekkepleri, sürdürülebilir baskı çözümleriyle Avrasya Ambalaj İstanbul 2026’da yerini alacak

EKONOMİ / İZMİR

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ikinci üretim tesisiyle üretim kapasitesini ve ürün çeşitliliğini artıran Toyo Matbaa Mürekkepleri, alanında uzman ekipleriyle fuarda Gazete ve Magazin Mürekkepleri, Tabaka Ofset Mürekkepleri, Metal Dekorasyon Mürekkepleri, Serigrafi Mürekkepleri, Flekso ve Rotogravür Mürekkepleri, Metal Ambalaj Sistemlerinin yanı sıra, artience Group bünyesinde geliştirilen geniş ürün portföyünü tanıtacak. Son dönemde devreye alınan laminasyon tutkalları yatırımı da fuarın öne çıkan başlıkları arasında yer alacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Toyo Matbaa Mürekkepleri, sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yaklaşımıyla geliştirdiği yenilikçi endüstriyel uygulamalarını, gıda ve içecek ambalajlarına yönelik kalite odaklı ürün ve teknoloji çözümlerini sektör profesyonellerinin beğenisine sunacak.

Toyo Matbaa Mürekkepleri, döngüsel ekonomi yaklaşımını ürün geliştirme süreçlerinin merkezine taşıyor. Regülasyon süreçleriyle uyumlu mürekkepler, su bazlı çözümler, mono malzeme ambalaj sistemlerine yönelik ürünler ve geri dönüşüme uygun kaplama sistemleri geliştirmeyi sürdürüyor. Avrupa’daki geri dönüşüm kuruluşları ve dönüştürücü firmalarla yürütülen test çalışmaları da bu süreci destekliyor. Bu yaklaşım doğrultusunda geliştirilen ürünler arasında yer alan LP-9000 Toyo Life Premium Food LO/LM Serisi, TÜBİTAK desteğiyle geliştirilmiş ve Almanya merkezli bağımsız test ve sertifikasyon kuruluşu ISEGA Enstitüsü tarafından onaylanmış, gıda güvenliği odaklı yeni nesil mürekkep serisidir. Aynı zamanda, yine Avrupa’da bağımsız bir test kuruluşu tarafından deinking prosesine uygun INGEDE 11 sertifikasını yüksek puanla almaya hak kazanmıştır. Esnek ambalaj sektöründe ise, PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) kapsamında öne çıkan geri dönüştürülebilirlik ve döngüsellik hedeflerini destekleyen çözümler geliştirmektedir. Bu doğrultuda, özellikle mono-malzeme PE ve PP ambalaj yapılarına yönelik NC-free ve PVC-free mürekkep serileri ile mekanik geri dönüşüm süreçleriyle uyumlu alternatifler sunulmaktadır.

Metal ambalaj alanındaki yenilikçi çözümlerini fuar ziyaretçileriyle buluşturacak olan şirket, 2026 METPACK Almanya Fuarı’nda ilgi gören ürün gruplarını, Avrasya Ambalaj İstanbul 2026’da da sergileyecek. BPA-NI teknolojisiyle geliştirilen pigment, clear ve gold iç kaplama sistemlerinin yanı sıra Konvansiyonel ve UV Metal Ambalaj Mürekkepleri fuarda ziyaretçilere sunulacak.

artience Group, 130 yılı aşkın tecrübesiyle geleneksel baskı teknolojilerindeki uzmanlığını sürdürürken dijital baskı alanındaki Ar-Ge faaliyetlerine de devam ediyor. Bu kapsamda su bazlı ve UV sistemler, yüksek renk stabilitesi sağlayan formülasyonlar ve farklı baskı altı malzemeleriyle uyumlu çözümler üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalarla değişen üretim ihtiyaçlarına yönelik ürün portföyünün geliştirilmesi hedefleniyor.