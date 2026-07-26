Trabzon Büyükşehir’den Sürmene’ye 185 Milyon TL’lik yatırım

Sürmene’ye yapacakları yatırımların sadece bunlarla sınırlı olmadığını da ifade eden Başkan Genç, Orman İşletme Müdürlüğü'nün bulunduğu alanda da kent meydanı yapacaklarını belirterek “ Burası tarihi, kadim ve güçlü bir ilçe. O nedenle daha fazlasını yapmak boynumuzun borcudur. Selçuk Bayraktar Caddemizi de modern bir şekilde ışıklandıracak ve yaya yolunu da hemşerilerimizin hizmetine alacağız. Bisiklet yolumuzu tamamladık. Belediye başkanımızla, bütün belediye başkanlarımızla olduğu gibi koordinasyon içerisinde güzel bir çalışma sürdürüyoruz. Hüseyin Azizoğlu kardeşime teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sürmene yatırım yapan, iş üreten değerler yetiştirmiştir

Savunma sanayinin önemine de değinen Başkan Genç, “Sürmene sadece tersanesiyle, bıçağıyla, pidesiyle meşhur bir ilçemiz değil; yetiştirdiği insan gücüyle de meşhur bir ilçemiz. Sürmene yatırım yapan, iş üreten ve memleketin ekonomisine değer katan değerler yetiştirmiştir. İşte bunlardan biri merhum Özdemir Bayraktar’dır. Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nin temelini de T3 Vakfımız ile atıyoruz. Yatırımları ile sadece ülke ekonomisini değil doğdukları şehri de düşündüler. Şehrimizin kıymetli evladı Selçuk Bayraktar Bey’e ve Haluk Bayraktar Bey’e çok teşekkür ediyorum. Bugün sadece bir temel atmıyoruz, Tam bağımsız Türkiye yolculuğunda geleceğe bir imza atıyoruz” dedi.

Türkiye’nin savunmasını hep dışardan destekle sağladığını anlatan Başkan Genç, “ İsrail’in heronları vardı, Bize teröristlerle ilgili istihbarat veriyorlar ama bizden önce PKK’ya bilgi veriyorlardı. Bunları bilmemiz lazım. Şimdi bir Türk evladı çıktı, dağları gezdi; askerle beraber savaştı. İHA’yı, SİHA’yı, Akıncı’yı, Hürjet’i buldular. Türkiye’nin bağımsız yürüyüşüne büyük katkı sağladılar. Şu anda güzel ülkemizin çevresinde savaşlar ve tehditler var. Bütün bunlara rağmen Türkiye dimdik ayakta duruyorsa bu çalışmaların ürünüdür. Aynı zamanda kendisini milletine ve memleketine adamış, bu yüzyıla Türkiye Yüzyılı adını veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sayesindedir. Tam bağımsız olmanız için bütün savunmanızın size ait olması lazım. Şu anda öyle bir durumdayız. Bu milli yürüyüş devam edecek. Hep beraber el ele vereceğiz. Daha fazlasını şehrimize katmak için gayret edeceğiz ve çalışacağız.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanımızın vizyonu bizi dünyada farklı bir yere konumlandırdı.

Trabzon Valisi Tahir Şahin’de törende yaptığı konuşmada iki projenin de önemine vurgu yaparak el birliğiyle gayret edeceklerini söyledi. Vali Şahin, “Burada iki şeyi görüyoruz. Bir vizyon görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu ülkeye kattığı bir değer var; masanın tam da ortasında olma değeri. Bunun için üretmemiz, çalışmamız lazımdı. Bu çalışmaya ve gayrete emek veren, omuz veren ailelere ihtiyacımız vardı. O da Özdemir Bayraktar öncülüğünde bu şehrin evladı ve evlatları. Bu evlatların gayretleri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu bizi ülkede ve dünyada farklı bir yere konumlandırdı. Çok ciddi yatırımlar şehrimize getiriliyor. Yerelde belediyelerimizle, merkezi idarenin temsilcileri olarak bizler el birliğiyle bu memleketin geleceği için gayret ettiğimizde, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla dünyanın her yerinde o masada olmaya devam edeceğiz” dedi.

AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, projelerin hayırlı olmasını dileyerek “Sürmene bütün yatırımlarıyla gelişmeye devam ediyor. Türkiye ancak bilimle yol alabilir. Bunu son 25 yılda Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde savunma sanayisinde atmış olduğumuz adımlarla göstermiş olduk. Bilime sarılırsak ancak muasır medeniyetler seviyesine çıkabiliriz” dedi.

Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu ise kapalı otopark ve pazar yeri projesi ile Bayraktar Bilim Merkezi'nin temelini birlikte atmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Azizoğlu, kapalı otopark ve pazar yeri projesinin ilçenin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu önemli bir yatırım olduğunu vurgulayarak, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç’e ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Merhum Özdemir Bayraktar’ı rahmet ve minnetle yad ediyorum.” dedi.

Büyükşehir tarafından 185 milyon liralık yatırımla 10 bin 947 metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek proje kapsamında 268 tezgahlı pazar yeri, 12 dükkan ve 126 araç kapasiteli otopark inşa edilecek. Pazar yeri ve otopark, çatı kısmına kurulacak güneş enerji sistemi sayesinde enerji verimliliği yüksek ve çevre dostu bir tesis olacak.