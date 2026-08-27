Trabzon Dünya Ticaret Merkezi’nde ihale 7 Eylül’de yapılacak

Trabzon Dünya Ticaret Merkezi AŞ tarafından yayınlanan ihale duyurusunda, Trabzon İli Yomra İlçesi Kaşüstü Mahallesi 1763 Ada, 3 No’lu Parselde Yer Alan ve Üzerinde Natamam Yapı Bulunan Kompleksin Bazı Kısımlarının Kat Karşılığı Olarak Proje Revizyonu Dahilinde Tamamlanması, bu işin bir kısmının karşılığı olarak da Kongre ve Fuar Merkezi’nin tamamlanması hususları yer aldı. İsteklilerin yeterlilik başvurularını 7 Eylül 2026 tarihi saat 10.00’a kadar Trabzon Dünya Ticaret Merkezi AŞ’ye sıraları numaralı alındı karşılığında teslim etmek zorunda olduğu, ihalenin ise yine 7 Eylül 2026 saat 11.30’da TTSO Ali Osman Ulusoy Toplantı Salonu’nda açık eksiltme usulüyle yapılacağı vurgulandı. İhale kapsamında işin muhammen bedeli de 1 milyar 130 milyon 891 bin 500 TL olarak belirlendi.

Öncelik fuar ve kongre merkezini kazandırmak

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı ve Trabzon Dünya Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erkut Çelebi, projenin Trabzon ekonomisi açısından önemli bir potansiyel taşıdığını belirterek, “Dünya Ticaret Merkezi arazisindeki uzun süredir tamamlanmayı bekleyen yapıları artık şehrimize kazandırmak istiyoruz. Burada amacımız, atıl durumda bulunan alanları modern ofis ve işyerlerine dönüştürürken, Trabzon’un önemli bir ihtiyacı olan Fuar ve Kongre Merkezi’ni de tamamlamaktır” dedi.

İhalenin yalnızca mevcut binaların tamamlanmasına yönelik olmadığını vurgulayan Çelebi, “İhaleyi alacak firma 1 ve 2. blokları yeni bir proje doğrultusunda ofis ve işyeri olarak tamamlayacak. Bunun yanında kompleksin kuzey tarafındaki Fuar ve Kongre Merkezi’ni de bitirecek. Böylece hem ticari alanları ekonomiye kazandırmış hem de Trabzon’un fuar, kongre ve etkinlik altyapısına önemli bir yatırım yapmış olacağız. 5 yıldızlı otel bloğu ise ileride kullanılmak üzere yine Trabzon Dünya Ticaret Merkezi uhdesinde tutulacak” ifadelerini kullandı.

Şartları sağlayan tüm firmalar ihaleye katılmalı

Çelebi, projenin tamamlanmasıyla bölgenin ticari hareketliliğinin de artacağına dikkat çekerek, “Trabzon’un yeni ve nitelikli iş alanlarına ihtiyacı var. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası fuar ve kongrelere ev sahipliği yapabilecek güçlü bir merkeze de ihtiyaç duyuyoruz. Bu ihale, iki ihtiyacı bir arada karşılayacak bir yapı oluşturma fırsatı sunuyor. Trabzon’un ekonomik geleceğine katkı sağlayacak önemli bir proje olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

Çelebi, ihaleye katılabilecek firmalara çağrıda bulunarak, “Bu büyüklükte ve Trabzon için stratejik öneme sahip bir projenin güçlü ve deneyimli bir firma tarafından üstlenilmesini hedefliyoruz. Şartları sağlayan tüm firmalarımızı ihaleye katılmaya davet ediyoruz. Amacımız, süreci şeffaf ve sağlıklı şekilde tamamlayarak Dünya Ticaret Merkezi’ni yeniden Trabzon ekonomisinin önemli merkezlerinden biri haline getirmektir” dedi.

Başkan Çelebi, ilgili süreçlerde her konuda büyük desteğini gördükleri Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile Trabzon Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Birol Hacıoğlu'na teşekkür ederek, tüm ortakların hedefinin Trabzon'a kazandırılacak modern bir kongre ve fuar merkezi olduğunu sözlerine ekledi.