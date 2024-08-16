Trabzon sağlık turizminde yeni pazarlar hedefliyor

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, TTSO Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi, TTSO Meclis Kâtip Üyesi ve Sağlık Turizmi Proje Yetkilisi Mehmet Üçüncüoğlu, Trabzon'da sağlık turizmi yetki belgesiyle faaliyet gösteren hastane, sağlık kuruluşu ve turizm acentesi yetkilileri katıldı. Sağlık Turizmi Projesi kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda ayrıca 2024 yılının kalan döneminde ve 2025 yılında gerçekleştirilecek faaliyetler planlandı.

Gürcistan ve Azerbaycan öncelikli hedef pazar

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon Sağlık Turizmi Projesine başlarken Gürcistan ve Azerbaycan’ın öncelikli hedef pazarlar olarak belirlendiğini vurgulayarak, “Bu iki ülkede de çalışmalarımız sürüyor. Belli bir seviyeye geldik. Bakü ile direkt uçuşlarımız var. Tiflis ile direkt uçuşlar için çalışmalar son aşamaya geldi. Eylül ayı içinde Bakü’deki sağlık sektörü temsilcileri ve turizm firmaları Trabzon’da proje kapsamındaki sağlık kuruluşlarımızla buluşacak, ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek. Bu pazarlar konusunda çalışmalarımız sürerken yeni pazarlar bulmak için de istişarelerimizi sürdürüyoruz. Önceliğimiz tabii ki Trabzon’a direkt uçuşların olduğu ülkelerdir. Almanya bunların başında geliyor. Oradaki Türk nüfusun fazla olduğu bölgelere yoğunlaşacağız. Körfez ülkeleri tabii ki doğal olarak uçuşların çok olması nedeniyle öncelikli sırada. Burada da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri öne çıkıyor. KKTC, Erbil de çalışma yapmamız gereken pazarlar konumunda. Erbil ile direkt uçuş başlatabilirsek orada da büyük bir potansiyel olduğuna inanıyoruz. Ayrıca Rusya ile gemi veya uçak ile direkt bir bağlantı kurma çabalarımız da devam ediyor. Türk Cumhuriyetleri de özellikle Bakü aktarmalı uçuşlar ile Trabzon’a çok kolay ulaşabilecek konumda bulunuyor” dedi.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta da Sağlık Turizmi Projesi kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda ayrıca 2024 – 2025 döneminde sağlık turizmiyle ilgili fuar katılımları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.