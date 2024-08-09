Trabzon-Tiflis direkt uçuşlarıyla ilgili garanti koltuk protokolü imzalandı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılan toplantıya Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, TTSO Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi, TTSO Meclis Katip Üyesi ve Sağlık Turizmi Proje Sorumlusu Mehmet Üçüncüoğlu, Turizm İl Müdürü Tamer Erdoğan, seferleri düzenleyecek Ulutour adına Ali Osman Ulusoy Şirketler Gurubu Başkan Yardımcısı Ahsen Aydın, Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, DKİB Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Trabzon'daki hastane, sağlık kuruluşu, otel ve AVM temsilcileri katıldı.

Direkt uçuşlar önümüzdeki günlerde başlayacak

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, TTSO'nun girişimleri ile bir süre önce Bakü direkt uçuşlarının başladığını belirterek, "Bu anlamda TTSO başkanımıza teşekkür ediyorum. Tiflis direkt uçuşları ile ilgili de çalışmalar yürütüyorlardı. Bakü'den 2 sefer 4'e çıkmışken, Batum'dan karayolu ile 40 bin kişiden fazla kişi geliyorsa Tiflis uçuşlarının da başarılı olacağına inanıyorum. Turizm gelişen trendimiz. Turizmi 12 aya yayan bir anlayışı geliştirmeye ve turizmimizi çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda sağlık turizmi gerçekten önemli. Trabzon önemli bir sağlık merkezi. Hekim sayısı, niteliği çok iyi. Bunu sağlık turizmi ana ekseninde geliştirmek istiyoruz. TTSO başkanımız ve ekibi proaktif çalışıyor bu konuda. Burada taahhüdünü ortaya koyan sağlık sektörü temsilcileri, oteller birliği ve AVM temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bu taahhüdü Gürcistan makamlarına ileteceğiz. Direkt uçuşlar başlayacak önümüzdeki günlerde. Bu işi sadece Tiflis'le bırakmak istemiyoruz. TTSO başkanımızın Erbil, Kafkasya gibi çalışmaları var. Direkt uçuşlar konusundaki çalışmalar Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde sürdürülüyordu. Karşı tarafa güvence verme sürecinde olaya dahil olduk. Şehir adına belediyenin bu işin arkasında olduğunun mesajını veriyoruz" dedi.

"6 ay sonra garanti koltuğa ihtiyaç kalmayacak"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, seferlerin ilk etapta haftada iki kez olmak üzere planlandığını ve konforlu uçaklarla yapılacağını belirterek, "Arzumuz Ağustos bitmeden en geç Eylül başında Trabzon - Tiflis direkt uçak seferlerinin başlamasıdır. Protokol 100 koltuk garantisi olması yönünde. Ama en geç 6 ay sonra garanti koltuğa gerek kalmadan uçuşların süreceğini tahmin ediyorum" ifadesini kullandı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 100 garanti koltukla ilgili taahhüt oranlarını da şöyle açıkladı:

"Trabzon Büyükşehir Belediyesi yüzde 10, Ulutour yüzde 17, KTÜ Farabi Hastanesi yüzde 12, İmperial Hastanesi yüzde 12, Medical Park Yıldızlı ve Karadeniz Hastaneleri toplam yüzde 20, Forum Alışveriş Merkezi yüzde 10, 7M Hastanesi yüzde 7, Trabzon Oteller Birliği yüzde 5, Rubenis AVM yüzde 2.5, Cevahir AVM yüzde 2.5, Dentomed yüzde 1, Kuzeygöz yüzde1.

Sadece turizm değil ticaret de gelişecek

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, sağlık turizmi projesi kapsamında Trabzon - Tiflis direkt uçak seferlerini başlatmak için 1.5 yıldır çalışma yürüttüklerini belirterek, "Bu anlamda büyükşehir belediye başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç'e teşekkür ediyorum. Tiflis'e yapılacak uçak seferlerinin sadece sağlık turizmine odaklı düşünülmemesi gerek. Ticarete ve karşılıklı turizme de büyük katkı sunacak. Buradan da vatandaşlarımız turizm ve ticaret amaçlı Tiflis'e kolaylıkla ulaşabilecek. Direkt uçak seferleri sayesinde ticaretimizin daha da artacağını umuyoruz. Bakü uçuşları başlarken tedirgindik ama şimdi durum ortada. Tiflis uçuşlarında da aynı potansiyelin olacağını tahmin ederek bu çalışmayı başlattık. Aynı zamanda kadın girişimciler kurulu başkanımız olan Ahsen hanım'a da elini taşın altına koyduğu için teşekkür ediyoruz" dedi.

"Trabzon'un direkt uçuş ağını genişletmeye çalışıyoruz"

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon'un direkt uçuş ağını genişletmeye çalıştıklarını belirterek, "Tiflis'i artık halleilmiş olarak görüyoruz. Erbil ve İran'a çalışıyoruz. Ayrıca burada tedavi gören hastalar içinde Rusya ilk 5'te yer alıyor. Rus pazarına özellikle Soçi bölgesine ulaşımı sağlayacak bir feribota ihtiyacımız var. Bu konuda da bir babayiğit arıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Ahsen Hanım'a bize destek verdikleri için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.