Trabzon turizminde hedef dört mevsim ve pazar çeşitliliği

Trabzon turizminin sürdürülebilir büyümesi için pazar çeşitliliğinin artırılması gerektiğini belirten Trabzon Oteller Birliği Başkanı Selma Aktürk, bölgenin yalnızca Ortadoğu veya Avrupa pazarına bağlı kalmadan iç pazarı da kapsayan geniş bir turizm stratejisine ihtiyaç duyduğunu söyledi. Bölge tanıtımında dizilerinde olumlu yönde etkisinden söz eden Aktürk, “ Karadeniz’de çekilen diziler tanıtım açısından önemli bir unsur. Bu da çok daha iyi değerlendirebilir, hatta yeni destinasyonların oluşmasına katkı sağlanabilir” dedi.

Trabzon’un farklı ülkelerden turist ağırladığını ancak mevcut potansiyelin çok daha yüksek olduğunu ifade eden Aktürk, iç pazarın bölge turizmi açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Aktürk, “Hedef sadece Ortadoğu ya da Avrupa değil. Turizm çeşitlenmeli. Tek Ortadoğu’ya ya da tek Avrupa’ya bağımlılık olmamalı. Her taraftan turist gelmeli ki hangi tarafta bir sıkıntı varsa biz kendi kendimize yetebilir bir pozisyonda devam edebilelim. İç pazar da olsun, hepsi olsun. Bence şu süreçte yaşanılan Ortadoğu’daki gerilimin olumsuz etkisi, bölge açısından en azından iç pazarın yoğunluğuyla bir ölçüde bertaraf edilebildi. Dolayısıyla hem iç pazara yönelinmeli hem de pazar çeşitliliği sağlanmalı” dedi.

Aktürk, Maçka’da ağırlıklı olarak iç pazar ve Avrupa’dan gelen misafirleri ağırladıklarını söyledi. Fransız, Polonyalı, İtalyan ve Yunan turist gruplarının da bölgeye geldiğini belirten Aktürk, ancak kendi tesisleri açısından iç pazarın daha büyük bir potansiyel oluşturduğunu kaydetti. Trabzon’un uluslararası tanıtımının son dönemde önemli bir görünürlük kazandığını belirten Aktürk, Muhammed Salah’ın Avrupa’daki bilinirliğinin de bölgenin tanıtımına katkı sağlayacağını ifade etti.

Sümela’da dört mevsim turizm

Trabzon’un turizm sezonunu yalnızca yaz aylarına sıkıştırmaması gerektiğini belirten Aktürk, özellikle Sümela Manastırı’nın dört mevsim ziyaret edilebilmesinin bölge turizmine önemli katkı sağlayacağını söyledi. Sümela’nın yaz aylarında yoğunluk nedeniyle ziyaretçiler açısından sorunlar yaşadığını belirten Aktürk, Ortodoks dünyasına yönelik özel dönemlerde ziyaret ve ayin imkanlarının değerlendirilmesiyle sezonun genişletilebileceğini ifade etti.

Aktürk, “Süreci yaz dönemine sıkıştırılmış bir yapıdan çıkarmamız gerekiyor. Belli başlı zamanlarda, örneğin Paskalya dönemlerinde veya kış aylarında Ortodoks camiasına ayin yapılabilmesi ya da ziyaret izni verilebilmesi imkanı oluşturulabilir. Böylece Sümela’yı bu sıkıştırılmış dönemden kurtarabiliriz” dedi. Yaz aylarında Sümela’da yoğunluğun arttığını ve bunun ziyaretçi deneyimini olumsuz etkilediğini belirten Aktürk, ulaşım ve altyapı sorunlarının da çözülmesi gerektiğine dikkat çekerek “Yazın zaten kendi içinde çok kalabalık. Yollar kapanıyor, yeterli altyapı yok. İnsanlar vakit darlığı yaşıyor ve çok az bir alanı açık olarak görünce hayal kırıklığıyla gidiyorlar. Kesinlikle hayal kırıklığı duyulacak bir alan değil orası. Sümela’ya dört mevsim turist alabiliriz. Bunun için zeminimiz uygun. Ayrıca kış aylarının karlı dönemlerinde misafirlerin merdivenlerden kaymaması için de önlemler alınmalı” dedi.

Maçka’da kış turizmde değerlendirilmeli

Maçka’da toplam 38 otel bulunduğunu ancak kış aylarında talebin yetersiz olması nedeniyle çok sayıda tesisin kapandığını belirten Aktürk, bölgenin kış turizminde de değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Turizm hareketliliğinin artırılması halinde tesislerin yıl boyunca faaliyet gösterebileceğini ifade eden Aktürk, “Kışın pek çok otel kapanıyor. Talep olsa hiçbiri kapanmaz. Kış uzun ve maliyetler çok yüksek. İnsanlar bunu ancak otellerini kapatarak geçiştirebiliyor. Açık olsa, nerede hareket orada bereket” diye konuştu.

Bütün Trabzon için çalışıyoruz

Trabzon Oteller Birliği bünyesinde 87 otelin bulunduğunu belirten Aktürk, birlik olarak yalnızca üyeleri değil, kentin tamamını kapsayan çalışmalar yürüttüklerini söyleyerek “Şu anda 87 otel üyemiz var. Üyemiz olan ya da olmayan tüm Trabzon için biz hareket ediyoruz. Bütün Trabzon için birlikteliğimiz var” dedi.

Maçka’nın turizm potansiyelinin Sümela ile sınırlı olmadığını buna Kuştul ve Vazelon manastırlarının da kazandırılması gerektiğini belirten Aktürk, “Maçka’ya gelen misafirler buranın eşsiz güzelliklerini keşfedebilirler. Kuştul ve Vazelon Manastırları da açılabilse, çok daha fazla insan ağırlayabiliriz” dedi.

Söz konusu manastırların Bakanlıkça restorasyon kapsamına alındığını ancak henüz çalışmalara başlanmadığını belirten Aktürk, “Buradaki engel, restorasyonun yapılmayıp bu değerlerin turizme kazandırılamaması” ifadelerini kullandı. Trabzon’un doğal ve tarihi zenginliklerinin yanı sıra kültürel değerlerinin de önemli bir turizm potansiyeli oluşturduğunu belirten Aktürk, “Doğal tarihi güzelliğimiz var. Sanatçılarımız var. Volkan Konak’ımız var. Eren Bülbül’ümüz var” dedi.

Trabzon Oteller Birliği Başkanı Selma Aktürk, ayrıca bölgede yapılacak etkinliklerin yaz aylarının sıkışık dönemlerinden ziyade eylül ve sonrasına göre planlanmasının da Karadeniz’de turizm sezonunun uzatılması açısından daha etkin ve yararlı olacağı görüşünü savundu.