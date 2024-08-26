Trabzon'da esnaf merdiven altı üretimden rahatsız

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, TTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Selami Ayyıldız ve Cesur Gerigelmez, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Fatih Bayraktar, 11. Meslek Komitesinden Meclis Üyeleri Bülent Karaca ve Davut Gerigelmez, TTSO Meclis Üyesi Hüseyin Tüysüz, Meslek Komitesi Başkanı Abdülkerim Bıyıklı ve meslek grubu üyesi sektör temsilcileri katıldı.

"Bize mutlaka sorunlarınızı iletin"

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, sektör temsilcileri ile talepleri ve çözüm önerilerini görüşmek için bu tür buluşmalar düzenlediklerini belirterek, "Amaç sık sık bir araya gelerek sorunlarımızı, çözüm önerilerini görüşmek. Odaya mutlaka taleplerinizi ve çözüm önerilerini iletin. Bu oda sizin odanız, bağlantıyı kesmeyin. Bize iletilen sorunların çözümü için elimizden geleni yapıyoruz. Gerektiği yerlere iletiyoruz ve çözüm sürecini takip ediyoruz" dedi.

Denetimler eksiksiz yapılmalı

Toplantıda meslek grubu üyeleri talep ve çözüm önerilerini dile getirirken, "Özellikle şehir içinde mal boşaltırken araçlara ceza yazılması önemli bir sorun. Bu konuda UKOME ile görüşülüp izin saatlerinde yeniden düzenleme yapılması gerekmektedir. Merdiven altı, markasız yumurta, tereyağı gibi ürünler satılmasının önüne geçilmesidir. Bu konuda İlçe Tarım Müdürlüğü ve zabıta nezdinde girişimde bulunulması, cezai müeyyidenin uygulanılmasının sağlanması gerekmektedir. Denetimler, ilgili kurumlar tarafından eksiksiz şekilde yapılmalıdır. Yıllardan beri sektörün beklentisi, Gıda Toptancılar Sitesi ve Perakende Yasasının çıkarılması. Yerli ürünlere destekler verilmelidir. POS makinelerinin komisyon oranları konusunda bankalarla çalışma yapılmalıdır" ifadesini kullandılar.