Trabzon’un doğası ve tarihi karelere yansıyacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından, Türkiye Fotoğraf Vakfı (TFV) iş birliğinde Trabzon’un tanıtımına ve turizmine katkı sağlamak, aynı zamanda fotoğraf sanatının gelişimini desteklemek amacıyla 7. Trabzon Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Konusu “Trabzon” olarak belirlenen yarışmaya katılacak fotoğrafların Trabzon sınırları içerisinde çekilmiş olması şartı aranıyor. Serbest ve drone olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek yarışmaya, 18 yaş üstü tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılar katılabilecek. Başvuru süreci devam eden yarışmaya katılmak isteyenler kayıtlarını Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan trabzon.bel.tr üzerinden 13 Kasım 2026 Cuma günü saat 17.00’ye kadar gerçekleştirebilecek. Yarışmaya ilişkin şartname ile tüm detaylara da aynı internet adresinden ulaşılabilecek.

Yarışmaya gönderilen eserler, 17 Kasım 2026 Salı günü seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Sonuçlar ise 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak. Yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan eserler için düzenlenecek sergi ve ödül töreni ise 19 Aralık 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Fotoğraf ve basın dünyasının deneyimli isimlerinden oluşan seçici kurulda foto muhabiri Coşkun Aral ile fotoğraf sanatçıları Murat Gür, Ş. Ercan Yetimoğlu, Ali Kahveci, İsmail Küçük, Süleyman Gündüz ve Murat Aydın yer alıyor. Kurul, yarışmaya katılan eserleri teknik yeterlilik, estetik değer ve Trabzon temasını yansıtma kriterleri doğrultusunda değerlendirecek.

Trabzon’un güzelliklerinin tanıtılmasına katkı sağlayacak

Yarışmanın serbest ve drone kategorilerinde birincilere 50 bin TL, ikincilere 30 bin TL, üçüncülere ise 20 bin TL ödül verilecek. Her iki kategoride ayrıca en fazla 5 mansiyon ödülü sahiplerine 8 bin TL, en fazla 20 sergileme ödülü kazanan eser sahiplerine ise 4 bin TL takdim edilecek. Bunun yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü’nün sahibi de 20 bin TL ödül kazanacak. Toplam 460 bin TL ödülün dağıtılacağı yarışmanın, Trabzon’un eşsiz güzelliklerinin daha geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, şehrin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin fotoğraf sanatı aracılığıyla daha geniş kitlelere tanıtılmasının amaçlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Trabzon’umuz sahip olduğu eşsiz güzellikleriyle her mevsim ayrı bir görsel şölen sunmaktadır. Bu değerlerin fotoğraf sanatçılarının bakış açısıyla kayıt altına alınması ve gelecek nesillere aktarılması büyük önem taşımaktadır. Geleneksel hale gelen Trabzon Fotoğraf Yarışması ile hem fotoğraf sanatına katkı sunmayı hem de şehrimizin tanıtımına destek olmayı hedefliyoruz. Amatör ve profesyonel tüm fotoğraf tutkunlarını Trabzon’un güzelliklerini objektiflerine yansıtmaya davet ediyoruz”