Tragen, global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor

ESKİŞEHİR

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Esalba Metal Sanayi, ankastre pişirici grubu ürünleri markası TRAGEN ile uluslararası alanda markaların rekabet gücünü arttırmayı hedefleyen en prestijli destek programlarından biri olan TURQUALITY® programına dahil oldu. Ürün gamı ankastre ocak, fırın, davlumbaz, mikrodalga fırın, ankastre bulaşık makinesi ve ankastre buzdolabından oluşan Tragen, 2017 yılında marka destek programına alınmıştı.

Eskişehir’den dünyaya açılıyor

Elde ettikleri başarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Tragen markasının üst düzey yöneticileri, “2017 yılında girdiğimiz marka destek programı son derece verimli geçti. Bu süreçte en prestijli programa geçmek için hazırlıklarımızı sürdürdük. TURQUALITY® sürecinde sıkı bir çalışma ve denetim süreci geçirdik. Ticaret Bakanlığı tarafından atanan denetim firmasının ön incelemeleri sonucunda kapsama alınmaya hak kazandık. Bu gelişme ile TRAGEN markamızı tüm Eskişehir’den tüm dünyaya ulaştıracağız” diye konuştu.

Bu programın pek çok Türk markasını global anlamda geliştirip büyüttüğünü vurgulayan yetkililer, “Bir Türk markası olarak dünyaya açılmak gurur verici. Ülke ekonomisine ve Türk malı imajına sunacağımız katkı için mutlu ve gururluyuz” ifadelerini kullandı.