trex, üretimde dijital dönüşümün elçilerini sahadan yetiştiriyor

ERHAN BEDİR / BURSA

Üretimde dijital dönüşüm, yalnızca yeni teknolojilerin ve yazılım sistemlerinin devreye alınmasıyla sınırlı kalmıyor. Teknolojinin üretim sahasında etkin kullanılması, çalışanlar tarafından benimsenmesi ve süreçlerin geliştirilmesine katkı sağlaması, yatırımların sürdürülebilir sonuçlara dönüşmesinde belirleyici rol oynuyor. Bu yaklaşımla hareket eden trex, paydaşlarının çalışanlarını dönüşüm süreçlerinin aktif parçası haline getirmek amacıyla Dijital Dönüşüm Elçileri Programını başlattı. Programın ilk uygulaması, Konveyör çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen “trex-Konveyör Üretimde Dijital Dönüşüm Elçileri Programı” ile tamamlandı. Program kapsamında çalışanların teknik bilgi ve farkındalıklarının geliştirilmesi, dijital dönüşüm uygulamalarının sahada daha etkin kullanılabilmesi ve dönüşüm kültürünün üretim organizasyonuna yayılması amaçlandı.

“Dönüşümün sahadaki karşılığı insanla güçleniyor”

Program kapsamında Konveyör çalışanları, sahadan sisteme veri ve sinyal yolculuğunu inceleyerek canlı sinyal ve veri aktarımı uygulamalarını deneyimledi. Operatör ekranları üzerinden farklı senaryoları değerlendiren katılımcılar, dijital sistemlerin üretim sahasındaki kullanımını uygulamalı olarak gözlemledi. Programın bir diğer odağını ise dijital dönüşümün sahada sahiplenilmesi oluşturdu. Çalışanların karşılaşabileceği durumların değerlendirilmesi ve sahadan gelen geliştirme önerilerinin alınmasıyla, teknolojik dönüşüm ile operasyonel deneyimin aynı zeminde buluşturulması hedeflendi.

“Teknolojiyi kullanan insanların da dönüşümün bir parçası olmalı”

trex Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Özdemir, dijital dönüşüm yatırımlarının kalıcı değer yaratabilmesi için insan kaynağının sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti. “Üretimde dijital dönüşümün yalnızca bir teknoloji yatırımı olarak ele alınmasını doğru bulmuyoruz. Bir üretim işletmesinde kullanılan teknolojinin gerçek değerini ortaya çıkarabilmesi için o teknolojiyi kullanan insanların da dönüşümün bir parçası olması gerekiyor” diyen Özdemir, trex’in saha deneyiminin bu yaklaşımın temelini oluşturduğunu ifade etti. Özdemir, müşterilerinin yalnızca sistemleri kullanmasını değil, sistemlerin arkasındaki yaklaşımı anlamasını ve sahadaki uygulamalara katkı sunmasını önemsediklerini söyledi.

“Üretim deneyimi dijital yetkinliğe dönüşüyor”

Bu yaklaşımın trexAcademy ve Dijital Dönüşüm Merkezi ile daha kapsamlı bir yapıya dönüştüğünü belirten Özdemir, üretim ve dijital dönüşüm alanında edinilen deneyimin sektör profesyonelleriyle paylaşılmasına odaklandıklarını kaydetti. Özdemir, “trexAcademy’yi yalnızca eğitim verilen bir yapı olarak görmüyoruz. Yıllar içinde biriktirdiğimiz üretim ve dijital dönüşüm deneyimini paylaşabileceğimiz, sektör profesyonellerinin yetkinliklerini geliştirebileceğimiz bir yapı oluşturduk. Dijital Dönüşüm Merkezimiz ise bu yaklaşımın uygulamalı tarafını oluşturuyor” dedi. Konveyör ile gerçekleştirilen programın bu yaklaşımın sahadaki örneklerinden biri olduğunu ifade eden Özdemir, “Dönüşümün teknolojisini geliştirmek kadar, onu anlayacak ve sahada yaşatacak insanları yetiştirmeyi de sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyoruz. Üretimde dijital dönüşüm konusunda bilgi üreten, deneyimleten ve insan yetiştiren bir teknoloji şirketiyiz” diye konuştu.

“Çalışanlar dönüşümün aktif parçası olacak”

Konveyör Dijital Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uçar da dijital dönüşüm yatırımlarının değer üretmesinde çalışanların sürece katılımının önemine dikkat çekti. Uçar, dijital dönüşümün sistemlerin kurulmasıyla tamamlanmadığını belirterek, “Asıl değer, bu sistemlerin çalışanlarımız tarafından anlaşılması, doğru kullanılması ve üretim süreçlerimizin gelişimine katkı sağlamasıyla ortaya çıkıyor. Bu nedenle çalışanlarımızın dijital dönüşüm sürecini yakından tanımasını ve bu sürecin aktif bir parçası olmasını önemsiyoruz” dedi. trex’in gerçekleştirdiği Dijital Dönüşüm Elçileri Programı’nın ekiplerin teknolojiyi yalnızca kullanıcı olarak değil, üretim süreçleriyle ilişkisi üzerinden deneyimlemesine imkan sağladığını belirten Uçar, sahadan gelen görüş ve geliştirme önerilerinin de dönüşüm sürecine dahil edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

“Yeni yetkinlik alanı oluşturuluyor”

trex, Dijital Dönüşüm Elçileri Programı ile teknoloji yatırımlarının yanı sıra dijital yetkinliklerin geliştirilmesini de dönüşüm stratejisinin bir parçası haline getiriyor. Program kapsamında yetiştirilen elçilerin; dijital dönüşüm uygulamalarının kurum içinde daha etkin kullanılmasına, saha ile teknik ekipler arasındaki iletişimin güçlendirilmesine, ihtiyaç ve geliştirme alanlarının daha doğru tanımlanmasına ve dönüşüm kültürünün organizasyon genelinde yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Konveyör uygulamasıyla ilk adımı atılan programın, önümüzdeki dönemde kapsamının genişletilerek farklı paydaşlarla sürdürülmesi planlanıyor.