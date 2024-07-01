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TRİKONFEX Fuarı sektörü bir araya getirdi

TRİKONFEX 4. Triko, Triko İpliği, Konfeksiyon ve Teknolojileri Fuarı, sektör profesyonellerinin ve üreticilerin buluşma noktası oldu.

Haber Merkezi
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TRİKONFEX Fuarı sektörü bir araya getirdi
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GAZİANTEP

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Akort Fuarcılık iş birliğinde, Gaziantep Trikotajcılar ve Çorapçılar Odası’nın destekleri ile Ortadoğu Fuar Merkezi’nde (OFM) organize edilen 4. TRİKONFEX Fuarı'nda, yurtiçinden farklı şehirlerinden ve yurtdışından 50 katılımcı ve 300’e yakın marka yer aldı.

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye’nin çeşitli illerinden ve yurtdışından gelen ziyaretçiler ve katılımcılar arasında fuar süresince önemli ticari bağlantılar ve iş birliklerinin gerçekleştiğini söyledi.

Triko sektörünün Gaziantep'te köklü sektörler arasında yer aldığını ifade eden Ünverdi, "Bu yıl 4'üncüsünü düzenlediğimiz TRİKONFEX Fuarlarımız ile temel olarak şehrimizde triko ve konfeksiyon üretimine destek olmak ve sektörü yeniden canlandırmayı hedefliyoruz. Bu fuarda da olduğu gibi Gaziantep'imizde katma değerli üretime ve markalaşmaya katkı sağlayacak çalışmalara yoğunlaşmaya devam edeceğiz. Kendimizi ne kadar yeniler ve geliştirirsek Gaziantep olarak sektörümüzün sürdürülebilirliğini o derece sağlamış oluruz. Bir kez daha fuarımızın şehrimiz, ülkemiz ve sektörümüz için hayırlı olmasını diliyor, iş birlikleri için Akort Fuarcılık'a ve destekleri için Gaziantep Trikotajcılar ve Çorapçılar Odası'na teşekkür ediyorum" dedi.

AKORT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Akkaya da fuarın sektör temsilcileri ve üreticiler için önemli fırsatlar oluşturduğunu söyledi.

Fuarda katılımcı firmalar ile ziyaretçiler arasında ürün ve hizmetler hakkında verimli görüşmeler gerçekleştiğini ifade eden Akkaya, şunları kaydetti:

"Fuarlarımız ile bölgemizin ve ilimizin birçok alanda olduğu gibi triko sektöründe de daha ileri noktalara gelmesi için çabalıyoruz. Bu anlamda Gaziantep Sanayi Odamız başta olmak üzere fuarımızın düzenlenmesinde emeği olan, bizlerle iş birliği yapan herkese ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyor, fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum."

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