Tripolium Gastro Bahçe, Pamukkale Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirildi

EKONOMİ / DENİZLİ

Tripolium ile Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi iş birliğinde oluşturulan Tripolium Gastro Bahçe, öğrencilerin fidandan hasada, hasattan mutfağa uzanan üretim sürecini uygulamalı olarak deneyimlemelerine katkı sağlayacak.

Sadık Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Tripolium ile Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi iş birliğinde hayata geçirilen Tripolium Gastro Bahçe, sürdürülebilir tarımı, gastronomi eğitimini ve uygulamalı öğrenme anlayışını bir araya getiren örnek bir eğitim alanı olarak oluşturuldu. Bahçeye dikilen fidanlardan ve yetiştirilecek bitkilerden elde edilen ürünler, Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerinin uygulamalı derslerinde değerlendirilecek. Öğrenciler; ürünlerin yetişme ve bakım süreçlerinden hasadına, ardından uygulama mutfağında farklı lezzetlere dönüştürülmesine kadar uzanan süreci doğrudan deneyimleme fırsatı bulacak.

Tripolium Gastro Bahçe’de yetiştirilecek ürünler yalnızca Denizli mutfağına özgü yöresel tariflerde değil, dünya mutfaklarından yemekler, pastacılık uygulamaları ve farklı gastronomik çalışmalarda da kullanılacak. Böylece öğrencilerin ürünleri yalnızca birer ham madde olarak değil, aroma, doku, koku, kullanım alanı ve mutfak kültürleri içindeki yeri bakımından tanımaları amaçlanıyor.

Bahçede yetiştirilecek bitkilerin gastronomideki işlevlerinin uygulamalı olarak öğretilmesi, projenin en önemli yönlerinden birini oluşturuyor. Öğrenciler, aynı ürünün farklı pişirme teknikleri ve mutfak kültürleri içerisinde nasıl değerlendirildiğini gözlemleyerek ürün bilgisi, reçete geliştirme ve yaratıcı mutfak uygulamaları konusunda deneyim kazanacak.

Tripolium Gastro Bahçe aynı zamanda iklim değişikliği, karbon ayak izi ve doğal kaynakların korunması gibi günümüzün öncelikli konularına dikkat çeken bir üretim anlayışını destekliyor. Toprağın korunması, suyun bilinçli kullanılması, yerel ve mevsimsel üretimin teşvik edilmesi ve yetiştirilen ürünlerin yakın bir noktada değerlendirilmesi, projenin sürdürülebilirlik yaklaşımının temelini oluşturuyor.

Ümran Mersin: “Tarımsal ürünler gastronominin temelini oluşturuyor”

Sadık Grubu’nun uzun yıllardır bölgenin tarımsal gelişimine, üretim kültürüne ve sosyokültürel yaşamına katkı sunan çalışmalara önem verdiğini belirten Tripolium Kurucusu ve Genel Müdürü Ümran Mersin, Pamukkale Üniversitesi ile gerçekleştirilen iş birliğinden duydukları mutluluğu dile getirdi. Mersin, “Sadık Grubu olarak bölgemizin tarımsal değerlerine, üretim kültürüne ve sosyal gelişimine katkı sağlayan çalışmaların içerisinde yer almaya büyük önem veriyoruz. Tripolium’u da toprağa, doğaya, üretime ve yerel değerlere duyduğumuz bağlılıkla hayata geçirdik. Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi ile birlikte oluşturduğumuz Tripolium Gastro Bahçe’nin tarımı, eğitimi, gastronomiyi ve sürdürülebilirlik anlayışını bir araya getirmesini son derece kıymetli buluyoruz. Öğrencilerin ürünlerin yetişme sürecini yakından tanıması ve bu ürünleri hem yöresel hem de dünya mutfaklarına ait uygulamalarda değerlendirmesi, projeyi çok daha anlamlı hâle getiriyor” diye konuştu.