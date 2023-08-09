TSE, Helal Akreditasyon Belgesi alan ilk laboratuvarı hayata geçirdi

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

İl Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK) ve TSE Sanayici Sektör Buluşmaları kapsamında Avrupa Yeşil Dönüşüm Mutabakatı ve Sanayide Yeşil Dönüşüm Bilgilendirme Toplantısı Kayseri Ticaret Odası (KTO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kent protokolü ve iş dünyası temsilcilerinin katıldığı programda açılış konuşmasını yapan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, küresel ekonominin yeşil ekonomiye çevrildiğini belirterek, yeşil mutabakat sürecinin, Türkiye'nin yeni bir kalkınma ve zenginleşme gündemi olarak kabul görmesi gerektiğini belirtti. KTO olarak imalatçı firmaların yeşil mutabakata uyumlarını hızlandırmak amacıyla, Orta Anadolu Kalkınma Ajansımız tarafından da bir tematik teknik destek programı uyguladıklarını aktaran Gülsoy, “Üreten Şehirler Programı kapsamında Kayseri iline özel uygulanan bu program 29 Ağustos’a kadar başvuruya açık olacak. Program kapsamında 20 imalatçı firmamızın destek almasını hedefliyoruz. Böylelikle Kayseri imalat sanayimizin AB'ye yönelik ihracatının önünde oluşabilecek engellerin bir nebze önüne geçmeyi hedefliyoruz” dedi.

TSE Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sami Şahin ise TSE tarafından verilen belgelerin Avrupa’da ve tüm dünyada tanındığını belirterek, “Türk Standartları Enstitüsü olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın hedef olarak belirlediği yüksek katma değerli üretim, sanayide verimlilik artışı ve dijital dönüşüm alanlarında standardizasyon ve uygunluk değerlendirme hizmetleri ile yenilikçi mal ya da hizmetlerin üretilmesine zemin hazırlıyoruz. Kültür ve inanç coğrafyamızda diğer ülkelerin belgelendirme kuruluşlarının altyapılarını güçlendiriyor, faaliyetlerine destek oluyoruz. TSE olarak 2022 senesi içerisinde helal belgelendirmenin laboratuvar altyapısında akreditasyonumuzu tamamladık. Akreditasyonumuz ile Gebze Biyogenetik ve Gıda Laboratuvarımız, ilgili standart kapsamında Türkiye’de Helal Akreditasyon Belgesi alan ilk laboratuvar oldu. Bu akreditasyonun İslam İşbirliği Teşkilatı yaklaşımına göre; imalat ve hizmet sağlayan işletmelere uluslararası ticarette kolaylık getirdiğine yönelik olumlu geri dönüşler alıyoruz” diye konuştu.

TSE’nin, Ankara Temelli ’de 90 bin metrekarelik alanda inşası devam eden Kalite Kampüsü ile kapasiteyi daha da büyüteceğini ve yakın coğrafyadaki kuruluşlara da hizmet sunacağını da paylaşan Şahin, “TSE Kalite Kampüsü Türkiye’nin kalite üssü olacak. Teknolojik bilginin ülkemize transferi, stratejik sermayenin yurtiçinde kalması, ekonomimizin sürdürülebilir bir biçimde güçlenmesi ve insan kaynağının yetkinleştirilmesi gibi kazanımlar sağlayacak. Düşük maliyet, yüksek standart, son teknolojilerle donatılmış laboratuvarlarıyla TSE Kalite Kampüsü sayesinde sanayicilerimiz artık her türlü testi ülkemizde yapabilecek. Verimliliğin ve sürdürülebilir ekonominin lokomotiflerinden biri olacak TSE Kalite Kampüsü, Türkiye sanayisinin gücüne güç katacak” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Sanayi Ticaret Raporlama Birim Sorumlusu Ahmet Savaş Ertuğrul, sanayicilere sunumunu gerçekleştirdi.