TSE/Hüsrev: “İnşaat sektöründe belgelendirme istenilen seviyede değil”

Esra Özarfat

BURSA - Bölge Koordinatörü Mehmet Hüsrev, inşaat sektörü paydaşlarıyla bir araya gelerek TS EN 206+A2 ve TS 13515 standartları, TSE belgelendirme süreçleri ve belgelendirmenin önemi ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Toplantıya İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri M. Zeki Durak, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bursa Koordinatörü Bilal Tunç da katıldı.

TSE Bursa Bölge Koordinatörü Mehmet Hüsrev, proaktif ve önleyici yaklaşımın önemine işaret ederek, “Ulusal bazlı önleyici proaktif yaklaşımı kendi hinterlandımızda hakim kılmayı hedefliyoruz. Bu noktada inşaatlarda kullanılacak bileşenlerin en doğru ve kaliteli şekilde kullanılması öne çıkıyor. Türkiye’de inşaat sektöründe standartlar bazında belgelendirme istenilen seviyede değil. Tedarikçi firmalarımızın, paydaşlarımızın da belgelendirilmesi, standartlara uygunluğunun tescili teşvik edilmeli. İnşaat sektörünün artık girdi, hammadde veya bileşenler bazında TSE belgesiz ürün tercih etmeme noktasında telkinde bulunup, yönlendirme yapmaları ülkemizin kalkınmasına, mal ve can güvenliğine etki edecektir” dedi.

Hüsrev, Bursa ve hinterlandında yeterli firma bulunduğuna işaret ederek, “Fakat belgeli firma sayımız belgelendirilmesi gereken firmaların yanında yüzde 20’de kalıyor” diye konuştu. Mehmet Hüsrev, toplantıdan elde edilecek bulguların rapor haline getirilerek Bakanlığın ilgili birimlerine sunulacağını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından TSE Belgelendirme Müdürü Asu Kornoşor, inşaat mühendisi Murat Yanbolu ile Yapı Sektör Sorumlusu Elif Cebeci katılımcılara sektörde belgelendirme gereklilikleri ile ilgili bilgiler verdi.