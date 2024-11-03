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TTB Başkanı Mustafa Teke: Gençler tarım dışı alanları tercih ediyor

Genç nüfusun tarımsal faaliyetlerde görev almayı tercih etmediğini belirterek çözüm için sektörel kamu politikalarına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Tarsus Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Teke, aksi takdirde tarımsal sürdürülebilirliğin zarar göreceğine dikkat çekti.

Haber Merkezi
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TTB Başkanı Mustafa Teke: Gençler tarım dışı alanları tercih ediyor
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TARSUS / EKONOMİ

TTB’nin haftalık yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Teke’nin yönettiği oturumun ana gündeminde ‘tarım sektöründeki iş gücünün azalması’ konusu yer aldı.

Türkiye için önemli bir üretim sahası olan tarımdaki iş gücünün hızla düştüğünün altını çizen Mustafa Teke, iş gücü sorununun Tarsus bölgesindeki emeğe dayalı tarımsal üretim alanlarında da kayıplara neden olduğunu söyledi. Başkan Mustafa Teke, “Gençler tarıma yönelmek yerine tarım dışı alanları tercih ediyor. Sektörün bu sorunu aşabilmesi için tarımda çalışmayı, üretmeyi, girişimci olmayı ve kırsalda yaşamı cazip hale getirecek kamu politikalarına ihtiyacımız var. Aksi halde toplumsal ve tarıma dayalı sürdürülebilirliğimiz ciddi zarar görecektir. Tarımda mesleki eğitim sonrası iş garantisinden girişim teşviklerine, özel finansman ve ücret desteklerinden askerlik süresi muafiyetine ve sektöre özel bir sosyal güvenlik modeli geliştirilmesi gibi ortak akılla oluşturulacak planlama ve stratejiler yaratmamız elzemdir” dedi.

TTB Başkan Yardımcısı Kemal Süheyl Batmaz ile Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Titiz de kuraklık tehlikesine işaret etti. Zamansız ve yetersiz yağışların verim ile kalitede ciddi düşüşe neden olduğu yönünde görüş belirten yöneticiler, kuraklık nedeniyle kırsaldaki buğday ekiminde gecikme yaşanabileceğini bildirdi.

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