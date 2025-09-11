TTB Başkanı Mustafa Teke: “OVP, sürdürülebilir büyümeye önemli katkılar sağlayacak”

MERSİN/EKONOMİ



Tarsus Ticaret Borsası (TTB) Başkanı Mustafa Teke, 2026-2028 Orta Vadeli Programı (OVP) değerlendirdi. Çalışmada tarım sektörüyle ilgili hedeflerin dikkat çektiğini belirten Teke, “Tarımda verimlilik artışı, modern tarım teknolojilerinin yaygınlaştırılması, üretim planlamasının güçlendirilmesi, kullanılmayan arazilerin üretime kazandırılması, sözleşmeli üretimin desteklenmesi ve organize tarım bölgelerinin artırılması gibi adımlar, sektörümüzün gelişimine ve sürdürülebilir büyümeye önemli katkılar sağlayacaktır. Ayrıca topraksız tarım, dikey tarım, yenilenebilir enerji kaynaklarının tarımsal üretimde kullanılması, sulama yatırımlarının artırılması ve üretici örgütlenmesinin desteklenmesi tarımda hem verimliliği hem de rekabet gücünü artıracak stratejik uygulamalardır” diye konuştu.



Programda iklim değişikliğine uyum için öngörülen çalışmalara da yer verildiğini aktaran Teke, “Bitkisel üretimde planlamanın arz-talep dengesi ve iklim senaryolarına göre yapılması, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, gençler ve kadınların tarımsal faaliyetlere yönlendirilmesi gibi hedefler, hem üretimde sürdürülebilirliği hem de kırsal kalkınmayı destekleyecektir. OVP, On İkinci Kalkınma Planı ile uyumlu bir şekilde hazırlandı. Tarsus Ticaret Borsası olarak bizler de, üyelerimizin ve üreticilerimizin yanında olarak, ülkemizin kalkınma hedeflerine katkı sağlamaya, üretim ve ticaretin güçlenmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.