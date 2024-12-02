TTB Başkanı Mustafa Teke, tarımın geleceği için uyardı

TARSUS/EKONOMİ



Tarsus Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Teke, ‘Tarsus’ta Gelecek Var’ sloganıyla gerçekleştirilen ‘Uluslararası Tarım Çalıştayı’nı değerlendirdi. Tarsus Belediyesi’nin ev sahipliğindeki etkinlik için Belediye Başkanı Ali Boltaç ve ekibine teşekkür eden Mustafa Teke, 2 gün süren organizasyonda uzman isimlerden önemli bilgiler aldıklarını söyledi. Çalıştayda Türkiye ve bölgenin tarımsal potansiyelinin esas alınarak, sürdürülebilir tarımsal politikalar, su yönetimi ve kaynak kullanımında optimizasyon konularında paylaşımlar yapıldığını dile getiren Mustafa Teke, “Topraklarımızı korumamız, suyumuzu tasarruflu kullanmamız ve aynı zamanda teknolojiyi üretime eklemememiz gerekiyor. Tarsus Ticaret Borsası olarak, tarıma değer katacak her çalışmanın ve her yatırımın hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Burada da tarım alanında belediyemiz tarafından ilki gerçekleştirilen çalıştayın ikincisini sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştu.



Tarımda yapılacak çok iş ve söylenecek çok sözün bulunduğunu vurgulayan Mustafa Teke, “Etkileşim, dayanışma ve yardımlaşma yaklaşımıyla bilgi, görgü ve karşılıklı deneyimlerden yararlanmak, ekonomik ve teknik alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla yapılan bu çalıştayda yer almaktan çok memnun olduk” ifadesini kullandı.