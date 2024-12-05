TTB Başkanı Mustafa Teke: “Tarımsal kredi limitleri yıl içinde de güncellenmeli”

TARSUS EKONOMİ



TTB Başkanı Mustafa Teke, yönetim kurulunun olağan haftalık toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunup iş dünyasının taleplerini dile getirdi. Özellikle mali sorunların biran önce çözülmesi gerektiğini kaydeden Teke, kredi uygulamalarında düzenlemeye gidilmesini istedi. Farklı sektörlere yönelik kredi limitlerinde sık sık güncellemeler yapılmasına rağmen, tarımsal krediler limitlerinin belirlenmesi için yıl sonlarının beklendiğini aktaran Mustafa Teke, “Tarım sektörünün ülkemizde 12 ay aralıksız çalıştığı bir gerçektir. Tarımın bu alanda geri kalması, faaliyetlerin sürdürülebilirliğini olumsuz yönde etkiliyor. Tarımsal işletme ve yatırım kredisi limitlerinin en az 2 katına çıkartılması ve yıl içinde kredi limitlerinde sık sık güncellemeler yapılması, sektörümüzün ihtiyaçlarına daha etkili bir şekilde yanıt verilmesine katkı sağlayacaktır” dedi.



Zeytin ve zeytinyağındaki büyümenin sürdürülebilir olması için de bu ürünlerin ‘stratejik ürün’ kapsamına alınmasını isteyen Teke, desteklerin artırılmaması halinde yakalanan ivmenin kaybedilebileceğini ifade etti.







Tarımsal verimliliğe dikkat çekti

Kasım ayı meclis toplantısının ardından konuşan TTB Meclis Başkanı Murat Kaya ise şunları kaydetti: “TÜİK, 2024 ikinci tahmininde, bir önceki yıla göre yaklaşık üretim miktarlarının tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 75,3 milyon ton, sebzelerde 33,7 milyon ton, meyvelerde ise 28,4 milyon ton olarak gerçekleşeceğini öngördü. Mersin’deki greyfurt, limon, portakal, mandalina, şeftali, nektarin, erik ve nar ağacı toplamı 20 milyon 500 bin adet olup, 8 milyon âdeti Tarsus’ta bulunuyor. 2 milyon tonluk üretimin yüzde 40’ı, yani 800 bin tonu Tarsus’ta üretiliyor. Greyfurt, limon, portakal, mandalina ağaç toplamı 10 milyon adet olup, yüzde 38’i olan 3,8 milyon adeti Tarsus’ta. 1,6 milyon tonluk üretimin yüzde 41’i yani 650 bin tonu Tarsus’ta yapılıyor. Nar ağacı toplamı 1,9 milyon adet olup, yüzde 72’si olan 1,36 milyon adeti Tarsus’ta yer alıyor. 105 bin tonluk üretimin yüzde 71’i, yani 75 bin tonu Tarsus’ta yapılıyor. Bu üretim miktarlarıyla bölgeye olan katkımızı çok iyi değerlendirmeliyiz” diye konuştu.