TTB Başkanı Mustafa Teke: “Zeytinyağı ihracatçısı modern tekniklerle güçlenecek”

TARSUS/EKONOMİ



Tarsus Ticaret Borsa’nın (TTB) ev sahipliğinde, Tarsus Belediyesi ile Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle hazırlanan ‘Natürel Zeytinyağı Duyusal Analiz ve Sofralık Zeytin İşleme Yöntemleri Eğitimi’ gerçekleşti. Etkinliğin açılışında konuşan TTB Başkanı Mustafa Teke, “Zeytin bizim kültürümüzde sadece bir ürün değil; barışın, bereketin ve sağlığın sembolüdür. Çukurova’nın bereketli topraklarında yetişen her bir zeytin tanesi, aslında bin yıllık bir geleneğin mirasıdır. Dünyada zeytin ve zeytinyağı pazarı hızla büyürken, Türkiye sofralık zeytin üretiminde ilk sıralarda yer alıyor. Ancak zeytinyağı ihracatında istediğimiz noktada değiliz. Çünkü artık sadece üretmek yetmiyor, doğru işlemek, doğru tanıtmak ve kaliteyi belgelendirmek gerekiyor. İşte bu eğitim tam bu noktada çok kıymetli bir adım. Üreticilerimiz duyusal analiz konusunda bilinçlenecek, sofralık zeytin işleme yöntemlerinde modern teknikleri öğrenerek iç ve dış pazarda daha güçlü hale gelecek” dedi.



Başkan Mustafa Teke, borsa olarak ‘Üreticimizin emeği değer bulsun, Türk tarımı sürdürülebilir şekilde büyüsün’ düşüncesiyle çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.