TTB Meclis Başkanı Murat Kaya: “Gelişmiş ülkelerin yıllık enflasyonu, Türkiye’nin aylık verisi oldu”

TARSUS/EKONOMİ



TTB Meclisi’nin 2025’teki ilk toplantısı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ateş’in katılımıyla gerçekleşti. Toplantının açılışında tarımsal üretimin önemine vurgu yaparak sektörün sorunlarını dile getiren TTB Meclis Başkanı Murat Kaya, çiftçinin hasat ettiği hemen her üründen zarar ettiğini söyledi. Üretim maliyetleri artarken, birçok ürünün 2023’tekinden daha düşük fiyatlara satıldığını kaydeden Kaya, “Tüketici, ucuza satılan ürünleri yine pahalıya almak zorunda kaldı. Gıda enflasyonu, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2024’te de gündemden düşmedi. Her ay açıklanan enflasyon verilerine ilk bakılan nokta gıda fiyatları oldu. Gelişmiş pek çok ülkede yıllık yüzde 2-3 olan gıda enflasyonu, Türkiye’de aylık yaşandı. Dünya gıda enflasyonu liginde ise Türkiye, hep ilk 3-5 ülke arasında yer aldı. Yıllık girdi maliyetleri artışı da üretici fiyatları artışına yakın seyretti” dedi.

“Üyelerimize ihracat yolunu açıyoruz”

Borsa üyelerinin uluslararası pazarlarda etkin şekilde varlık göstermesinin kent ve ülke ekonomisi açısından önemine dikkat çeken TTB Başkanı Mustafa Teke ise “Yüksek teknolojili ve katma değerli ürün ihracatını arttırmak ürün ve pazar sayılarını çeşitlendirecek, dış ticaretimize, cari dengeye ve ekonomiye olumlu katkı sağlayacaktır. TTB olarak ihracat destek ofisi uzmanımızla yüz yüze eğitim programları düzenleyerek, daha önce hiç ihracat yapmamış üyelerimize ihracat yolunu açıyoruz. Hâlihazırda ihracat yapan üyelerimizin de yeni pazarlara erişimini ve ihracatını geliştirmelerini sağlıyoruz. İhracatımızın gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



Geçmiş dönemde TTB ile yürütülen ortak çalışmaların yeni dönemde artarak süreceğini aktaran İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ateş de tarımsal üretim noktasında neler yapılabileceğinin belirlenmesi için etüt çalışmaları ve planlamaların başladığını bildirdi.