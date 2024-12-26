TTB yönetimi, Tarsus’un kurtuluşunu kutladı

TARSUS/EKONOMİ



Kurtuluş günlerinin tarihe ışık tutması ve geleceğe yön vermesi açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Meclis Başkanı Murat Kaya, her karışı şehit kanıyla sulanmış vatan topraklarının, Türk milletinin canı pahasına verdiği mücadeleyle kazanıldığının altını çizdi. Tüm olumsuz şartlara rağmen orduyla tek vücut olmanın verdiği güçle eşine az rastlanır bir kahramanlık örneği sergilendiğine dikkat çeken Kaya, “Tarihimizden ders çıkararak geleceğimize emin adımlarla yürüyebilmek için bizlere düşen görev, kültürü ve zengin tarihi değerlere sahip Tarsus’un kalkınması ve gelişmesi için var gücümüzle çalışmaktır. Hepimizin ortak değeri Tarsus ve ülkemiz olmalıdır. Sevgiyi ve hoşgörüyü yüreğinde yaşatan, ortak yaşama kültürünü oluşturmuş Tarsus’ta birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece, gelecek günlerimiz çok daha güzel olacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu uğurda canlarını feda eden kahraman gazilerimizi ve şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.



“103 yıl önce yazılan destan asla unutulamaz”

Kurtuluş Savaşı sırasında ülkenin dört bir yanında onurlu mücadeleler verildiğini ve bunun neticesinde şanlı destanlar yazıldığının altını çizen TTB Başkanı Mustafa Teke ise mesajında şunları kaydetti: “Şanlı tarihimizdeki kahramanlık destanlarından birisi de 103 yıl önce, yani 27 Aralık’ta Tarsus’ta yazılmıştır. Bu kentin kahraman evlatları, sahip oldukları manevi güç ve bağımsızlığa olan inançla büyük bir yiğitlik göstererek düşmanı topraklarımızdan çıkarmıştır. Bugün bizler, saygın ve bağımsız bir millet olmanın haklı gururunu yaşıyorsak, bunu kahraman ecdadımıza borçluyuz. Bizler kahramanlarımızın yaptığı fedakârlıkları asla unutamayız. Bu anlamlı gün, birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek, milli dayanışma ve sevincini bizlere bir kez daha yaşatmaktadır. Tarsus’un isimsiz kahramanlarının bundan tam 103 yıl önce yazdığı destan asla unutulamaz. Ne mutlu ki, geçen yüzyılımızın başında istiklal mücadelesini zaferle sonuçlandıran aziz milletimiz, bugün de el ele vererek istikbal mücadelesini başarıyla sürdürüyor. Kutsal vatan topraklarımızın her bir karışı için kahramanlıkla mücadele vererek milletimiz için göğsünü siper etmiş tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve dualarla yâd ediyorum. Cenab-ı Allah'tan milletimize bir daha o karanlık günleri yaşatmaması dileğiyle, Tarsus’un kurtuluş gününü kutluyorum.”