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TTB’nin yeni başkanvekili Vahap Seçer oldu

Türkiye Belediyeler Birliği (TTB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Başkanvekili Zeydan Karalar’ın tutuklanmasının ardından birliğin yeni başkanvekili seçilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, adaletli hizmetin devam edeceğini söyledi. Seçer, CHP’li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlara da tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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TTB’nin yeni başkanvekili Vahap Seçer oldu
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MERSİN/EKONOMİ

Ankara’da düzenlenen TTB meclis toplantısının ardından kendisini destekleyenlere teşekkür eden Vahap seçer, birlik, beraberlik ve eşitlik vurgusu yaptı. CHP’li bir belediye başkanı olmasına rağmen, Mersin’de her kesime başkanlık yaptığının altını çizen Seçer, aynı anlayışı TBB’de de sürdüreceğini ifade etti. Konuşmasında CHP’li belediye başkanlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlara ve tutuklamalara da değinen Seçer, “Bizler belediye başkanıyız. Hepimizin onuru, şerefi, ailesi, evlatları var. O televizyon ekranlarında yayınlanan fotoğraflar ve görüntüler hepimizi üzüyor. Hukukta temel prensip, masumiyet karinesidir. Siz insanların daha suçluluğunu ispatlamadan, bir hüküm vermeden o fotoğrafları ekranlara verdirerek suçluymuş gibi gösterme hakkına sahip değilsiniz. Belediye başkanlarımıza hafif ve uyduruk gerekçelerle, gereksiz tutuklamalar yapmayın. Tutuklama bir istisnadır, siz tutuksuz yargılamayı bir istisna haline getirdiniz” dedi.

Seçer, şayet ortada adaletsizlik ve hukuksuzluk varsa bunun siyaset üstü bir mesele olarak ele alınması gerektiğine işaret ederek, gücü eline geçirenin güçsüzü ezdiği bir sisteme karşı olduklarını kaydetti.

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