TTI İzmir, turizm dünyasını 19. kez İzmir’de bir araya getirecek

İZMİR / EKONOMİ

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB organizasyonunda gerçekleştirilen TTI İzmir - Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, üç gün boyunca sektörün en güncel trendlerini katılımcılarla buluşturacak. Köklü tarihi, kültürel mirası ve doğal güzellikleriyle öne çıkan, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan antik kentleri, zengin müzeleri, tatil beldeleri, gelişmiş turizm altyapısı ve güçlü fuarcılık geleneği ile İzmir, fuara ev sahipliği yaparak sektör profesyonellerine ilham veren bir atmosfer sunacak.

Yeni pazar fırsatları yaratmayı hedefliyor

TTI İzmir, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın turizm profesyonellerini bir araya getiren küresel bir platform olarak öne çıkıyor. Fuarın öne çıkan bölümlerinden biri de uluslararası katılımı güçlendiren alım heyeti programı olacak. Program, katılımcı firmalar ile tedarikçileri doğrudan bir araya getirerek yeni pazar fırsatları yaratmayı hedefliyor. Geçen yıl 66 ülkeden profesyonelin katıldığı program, bu yıl kapsamı genişletilerek sürdürülüyor. Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Orta Doğu’ya kadar geniş bir coğrafyadan alım heyeti için sektör profesyonelleri fuarda yer alacak. Almanya, İngiltere, Hollanda, İspanya, Portekiz, İtalya, Azerbaycan, Rusya, Kazakistan, Çin, Hindistan ve Uruguay gibi ülkelerden profesyonellerin yanı sıra Mısır, Tunus ve diğer Afrika ülkeleri ile Lübnan, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden temsilciler fuara katılacak.

Önceden hazırlanan çevrim içi platform sayesinde katılımcı ve ziyaretçiler, ilgi ve hizmet alanlarına göre eşleştirilerek uygun firmalarla bir araya gelecek. Türk Hava Yolları iş birliğiyle alım heyeti programındaki çok sayıda yabancı firmaya ulaşım desteği sağlanarak, birebir görüşmelerin daha etkin şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Yeni destinasyonlar ve deneyim fırsatları

Fuar, yalnızca iş görüşmeleriyle sınırlı kalmayacak. Yerli ve yabancı destinasyonların tanıtıldığı alanlarda yükselen turizm merkezleri öne çıkacak. Katılımcılar, farklı ülkelerin kültürel ve turistik zenginliklerini deneyimleyebilecek, yeni iş ve keşif fırsatlarıyla tanışacak.

Uluslararası otel markaları, uluslararası birçok havayolu markası da bu yıl fuarda yer alacak. Tunus Turizm Bakanlığı ve yerel acenteler, Saraybosna Turizm Birliği, Novi Pazar Turizm Ofisi, El Salvador Büyükelçiliği, Venezuela Turizm Bakanlığı, Seyşeller Turizm Kurulu, Bulgaristan’dan turizm ve konaklama firmaları ile Kosova ve Sırbistan’dan fuar temsilcilikleri gibi pek çok yabancı kurum da fuarda katılımcı olarak bulunacak. Ayrıca, Yunan adalarının resmi katılımı da ülkemiz ile Ege’nin karşı kıyıları arasında yeni iş birliklerinin kurulmasına olanak sağlayacak.