TTSO'dan Tiflis'e sağlık çıkarması

NBE Trabzon

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından yürütülen ve Ticaret Bakanlığı’nın HİSER projeleri çerçevesinde desteklediği Trabzon Sağlık Turizmi Projesi kapsamında en önemli hedef pazarlardan biri olan Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e çalışma ziyareti düzenlendi. TTSO Başkanı Erkut Çelebi, ziyaret edilen tüm kurumların Tiflis – Trabzon direkt uçak seferlerinin bir an önce başlatılması gerektiğini vurguladığını ifade ederek, “Tiflis bölgesinden Trabzon’a çok ciddi bir sağlık turizmi hareketi var. Ancak hastalar ve refakatçileri 40 dakikada gelebilecekleri Trabzon’a gerek karayolu gerekse İstanbul aktarmalı uçuşlarla 9 – 10 saatte gelebiliyor. Ziyaret ettiğimiz tüm kurumlar direkt uçak seferlerinin başlatılmasının önemine vurgu yaptı. Garanti koltuk talebi var. Ancak oluşacak yoğunluk nedeniyle bu garantinin işletilmesine gerek kalmayacağı kanısındayız. Bakü uçuşlarında bunu gördük” dedi.

GENİŞ BİR HEYETLE TİFLİS ÇIKARMASI

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, TTSO Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi, TTSO Meclis Üyesi ve Sağlık Turizmi Proje Yetkilisi Mehmet Üçüncüoğlu, Trabzon'da sağlık turizmi yetki belgesiyle faaliyet gösteren hastane, sağlık kuruluşu ve turizm acentesi yetkililerinden oluşan heyet Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te çeşitli temaslarda bulundu.

GÜRTİAD: DİREKT UÇAK SEFERLERİNİ DESTEKLİYORUZ

Trabzon heyeti, Tiflis’te ilk olarak Gürcistan Türk İş İnsanları Derneği’ni (GÜRTİAD) ziyaret etti. GÜRTİAD Başkanı Oktay Öztürk ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen heyet, özellikle Tiflis – Trabzon direkt uçak seferleri için destek istedi. TTSO Başkanı Erkut Çelebi, “Gerçekten büyük potansiyele sahip olan sağlık turizminin gelişmesinin en etkili yolu direkt uçak seferleridir. Trabzon – Tiflis uçakla 40 dakika. Ancak şu andaki şartlarda İstanbul üzerinden 7-8 saatlik bir yolculukla Tiflis’ten Trabzon’a gelinebiliyor. Hiçbir hasta bu kadar uzun bir yolculuğa mecbur bırakılmamalı” dedi.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, kamu ve özel hastaneler olarak tüm güçleriyle sağlık turizmine katkı vermeyi amaçladıklarını belirterek, “Sağlık turizminde İstanbul ve Ankara’ya göre iyi olduğumuz yönlerimiz var. Karşılıklı iş birliği içinde yürümek istiyoruz. Şehir Hastanesi de bitince sağlık turizmi imkanlarımız daha da artacak” dedi.

TTSO Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi ise GÜRTİAD’ın bugüne kadar sağlık turizmi çalışmalarına verdiği destek nedeniyle teşekkür etti. Toplantıda yer alan KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Bülbül ise sağlık turizminde karşılıklı eğitim faaliyetlerinin önemine vurgu yaptı. TTSO Meclis Üyesi ve Sağlık Turizmi Proje Yetkilisi Mehmet Üçüncüoğlu da eğitim konusunda alt yapının oluşturulmaya başlandığını ifade ederek, önümüzdeki günlerde bu konunun açıklanacağını vurguladı.

GÜRTİAD Başkanı Oktay Öztürk, Trabzon heyetini Tiflis’te bir kez daha ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Sağlık turizmi konusunda gerçekten yoğun biçimde çalışıyorsunuz. Biz de elimizden gelen desteği vermekten memnuniyet duyuyoruz. Tiflis – Trabzon uçak seferlerinin başlamasının sağlık turizmi başta olmak üzere birçok konuya katkı vereceğine inanıyoruz” diye konuştu.

THY GÜRCİSTAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Usta ve sağlık kuruluşu yetkilileri, THY Gürcistan Genel Müdürü Kenan İnce’yi de ziyaret etti. Ziyarette THY veya AJet’in Trabzon – Tiflis direkt seferlerine başlayabilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede, Tiflis’ten Trabzon’a hasta ve refakatçilerin karayolu ile geldiği belirtilerek, Trabzon’a Tiflis’ten gelen hasta sayısıyla ilgili istatistiklerin de yer alacağı bir raporun bakanlığa iletilmesi konusu vurgulandı. Tiflis bölgesinden hastaların Trabzon’u tercih ettiği, direkt uçak seferleriyle daha fazla tercih edilebilir konuma geleceği ifade edildi.

MÜSİAD: DİREKT SEFERLER SAĞLIK TURİZMİNİN YANINDA DİĞER SEKTÖRLERİ DE CANLANDIRIR

TTSO Başkanı Erkut Çelebi ve Trabzon heyeti, MÜSİAD Tiflis Şubesini de ziyaret ederek Başkan İzzet Yaprak ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. MÜSİAD Tiflis Başkanı İzzet Yaprak, Tiflis – Trabzon arasında direkt uçak seferlerinin olmasının Gürcistan ile zaten yakın ilişki içinde olan Trabzon’la her türlü ticaretin artmasına neden olacağını vurgulayarak, “Olaya sadece sağlık turizmi olarak bakmamak gerek. Mobilya, gıda, tarım sektörlerinde de ilerleme kaydedilebilir. Buradaki Türk iş insanları olarak direkt seferleri dört gözle bekliyoruz” dedi.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi de Trabzon’un potansiyeli olan bir nokta olduğunu ifade ederek, “Garanti koltuk talebi geldi biliyorsunuz. Ancak oluşacak talep nedeniyle zaten garanti koltuk masrafına gerek kalacağına inanmıyoruz. Haftada 2 günle karşılıklı seferleri başlatıp sonra artırmayı hedefliyoruz. Bakü direkt seferlerine de şüpheyle yaklaşıldı ancak şimdi uçaklar dolu gidip geliyor. Trabzon ayrıca birçok coğrafyaya direkt seferlerle Tiflis için çok iyi bir aktarma noktası” diye konuştu.

GÜRCİSTAN HAVAYOLU ŞİRKETİ GEOSKY İLE GÖRÜŞÜLDÜ

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi, Meclis Katip Üyesi ve Sağlık Turizmi Proje Yetkilisi Mehmet Üçüncüoğlu ile Meclis Üyesi Barış Çuvalcı, Gürcistan havayolu firması Geoskys yöneticileriyle de bir görüşme gerçekleştirdi. Şirket merkezinde gerçekleştirilen görüşmede Geosky Yönetim Kurulu Başkanı Shalva Kiknadze, 6- 7 aydır uçuşları değerlendirdiklerini belirterek, “Biliyorsunuz koltuk garantisi olayı var. Bu konuda teklifimizi önümüzdeki günlerde sizlere ileteceğiz” dedi. Başkan Çelebi de şehir olarak direkt uçuşlara istekli olduklarını vurgulayarak, “Görüşmeler olumlu yönde ilerliyor. Şartları görüşmeyi sürdüreceğiz. Tekliflerini bizlere iletecekler. Burada ya da Trabzon’da bir görüşme daha gerçekleştireceğiz” ifadesini kullandı.

MARNEULİ BELEDİYESİ ZİYARET EDİLDİ

Bu arada TTSO Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi ile Meclis Katip Üyesi ve Sağlık Turizmi Proje Sorumlusu Mehmet Üçüncüoğlu, Tiflis yakınlarında Azerbaycan Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Marneuli Belediyesini ziyaret ederek Başkan Yardımcısı Zura Pangani ile bir araya geldi, sağlık turizmi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Pangani, direkt uçak seferlerinin başlatılması konusundaki isteklerini vurguladı.