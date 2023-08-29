TÜBİTAK, Gaziantep için kolları sıvadı

GAZİANTEP - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ülkenin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkı sağlayan çalışmaları yakından takip etmek amacıyla Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne (GİBTÜ) ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Prof. Dr. Hasan Mandal, GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, yönetim kadrosu, üniversitenin öğretim üyeleri ve araştırmacılarıyla bir araya gelerek, devam etmekte olan TÜBİTAK destekli projeler hakkında detaylı bilgi aldı. Bu projeler arasında yer alan bilimsel çalışmaların ve teknolojik inovasyonların ülke genelindeki etkileri üzerine görüşmeler gerçekleştirildi.

Mandal yeni projelerden bahsetti

TÜBİTAK Başkanı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK destek programları kapsamında yapılan akademik projeler ve özel firma projelerini hakkında bilgi alış verişi yapılarak aynı zamanda akademik yıl açılışından önce üniversitemiz ile ilgili bilgiler aldı.

Mandal, TUBİTAK’ın yeni iki önemli projesinden bahsederek: “Deprem bölgemizde bilim, sanayi ve inovasyonun hızla gelişmesi için TEKNOÇABA programımızı devreye aldık. Bu sayede proje ortaklarımız yıl boyu geliştirmiş oldukları projelere TÜBİTAK desteklerinden faydalanmak üzere başvuru yapabilecekler. Ayrıca akademisyenlerimizin projelerini desteklemek için 1001 ÇABA programını devreye aldık.” İfadelerini kullandı.

GİBTÜ’DE AR-GE çalışmaları hız kazandı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden bahseden Mandal, şunları ifade etti: “Yeni kurulan üniversitelerimiz arasında bulunan GİBTÜ’nün yeni yönetimle birlikte kısa sürede önemli işler başaracağına inanıyorum. Bu bağlamda Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne destek olmaya çalışacağız. İslam, bilim ve teknolojinin bir arada olduğu ilk ve tek üniversitemiz olan GİBTÜ’nün ulusal ve uluslarası boyutta görünürlüğünü arttıracak ve farkındalığını üst seviyelere taşıyacak projelerle isminden söz ettireceğine inanıyorum.”

AR-GE yapma hedefiyle hareket ediyoruz

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, ziyarete ilişkin: “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Sn. Prof. Dr. Hasan Mandal’ı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’i ve beraberlerindeki heyeti Üniversitemizde ağırladık. Bizler için çok faydalı ve verimli olan ziyarette Üniversitemizin bölgesel, ulusal ve uluslararası görünürlüğünün artırılmasına yönelik fikir alışverişleri yaptık. Sayın Mandal’ın üniversitemizi yakından takip ettiğini ve TUBİTAK olarak destek verme çabası içinde olduklarını belirtmeleri bizleri memnun etmiştir. GİBTÜ Ailesi olarak bizler de sosyal sorumluluk projeleri ve AR-Ge projeleri oluşturma hedefiyle, TUBİTAK desteklerinden maksimum seviyede faydalanmaya odaklanmış bulunuyoruz. TUBİTAK Başkanımıza, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, üniversitemize verecekleri desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.