TÜBİTAK hibenin yanında kredi ile de destek verecek

Birçok alanda özellikle Ar-Ge yatırımları ile büyümeye devam eden Bursa sanayicisi önceki akşam TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ı ağırladı. "Ortak Aklın Gücüyle Geleceğin Kentine" stratejiyle yola çıkan BUTEKOM’da gerçekleşen toplantıda yaşanan ve yaşanabilecek güçlüklere Ar-Ge temelli çözüm oluşturmak üzere durum değerlendirmesi yapılırken TÜBİTAK’ın destekleri konuşuldu. Toplantıda kentin önemli sanayicilerine hitap eden Prof. Dr. Mandal, “Gelecek olarak baktığımız zaman Bursa’nın yetkinlikleri ve potansiyeli var. Şu an için dünya adına en önemli gündem krizlerle başa çıkabilmek. Geçmişte dünya birçok kez resesyon dönemlerini test etti. Ama o dönemlere göre en büyük fark daha karmaşık bir ortamda sorunları çözmeye çalışıyoruz. Bileşenler geçmişteki deneyimleri kullanabilecek yetkinlikte değil. Ülkeler arası anlaşmazlıklar, enerji ve gıda krizi gibi başlıklar var. Pandemi dönemindeki başarısızlık aslında bu ülkelerdeki karamsarlığı tetikledi. En önemli farklılıklardan birisi de buydu. Toplum bir bileşen olarak siteme dahil oldu” dedi.

“Pandemi Sanayi 5.0’ı gündeme getirdi”

Son dönemde ‘ne’ sorusundan daha ziyade ‘nasıl’ sorusunun anlam kazandığını belirten Prof. Dr. Hasan Mandal, “Ne sorusunun yanıtı belli. Ülkemiz için 2053 yılında sıfır emisyon hedefimiz var. Avrupa da benzer tariklerde benzer hedefler koyulmuş durumda. Ama yakın zamanda yaşananlar birtakım hedefleri çok daha erkene çekmeye çalışıyor. Bursa başta olmak üzere birçok şehirde endüstri 4.0 kavramı çok yoğun biçimde kullanılıyor. Firmalar bunu marka değerini artırmak için çokça kullansa da pandemi bunu unutturup 5.0 kavramını getirdi. Artık teknolojiyle birlikte insan odaklılık ve esnek olmak gündeme alındı. TÜBİTAK olarak yapmak istediğimiz de ülkemizin kendi ekosistemini oluşturma konusunda ‘nasıl’ sorusuna yanıt arıyoruz. Bunun için “birlikte yapma” modellerinin gelişmesi gerekiyor. Bu kapsamda proje tabanlı değil de platform tabanlı destekleme modelleriyle teşvik etmeye yöneliyoruz. Bu hedefe Ar-Ge ve inovasyon ile ulaşabileceğimiz konusunda da farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“AB fonlarına ayırdığımızdan fazlasını geri aldık”

Şu an Dünya Bankası ile bir süreç yürüttüklerini belirten Prof. Dr. Mandal, “Biz TÜBİTAK olarak hibe veren bir kurumken kredi de veren bir kuruma dönüşeceğiz. Şu anda iş modellerimizi hazırlıyor, mayısta resmi açıklamamızı yapacağız. Firmalarımızın önce harcayıp sonra destekleme ödemesi alması ve bir kısmını da kendi öz kaynakları ile yapması gerekiyordu. Şimdi o özkaynak kısmını da kredilendireceğiz. Yeşil kalkınma odağında bu iş modelleri üzerinde çalışıyoruz. Böylelikle firmalarımızın daha yenilikçi projelere girmesini de destekleyeceğiz. Bundan sadece yeni değil belli aşamaya da gelen projeler yararlanabilecek. Bu dönemde bizim talebimiz dışında TTO ve Teknoparklardan daha fazla sayıda özel kuruluş uygulayıcı kuruluş oldu. BUTEKOM da bu sisteme dahil olabilir. Türkiye başarılı projelerin katkısıyla ilk defa AB fonlarına ödediğinden fazlasını alan bir ülke oldu. Türkiye’nin ayırdığı 200 milyon Euro’luk kaynağa karşılık, 300 milyon Euro’luk bir geri dönüşüm oldu. Bu projelerden gelen rakamın oluşturduğu etki çok daha fazla. Sanayicinin başarısı akademinin başarısının önünde gidiyor. BUTEKOM esasında koordinasyon ve geliştirme noktasında öngörülü bir yapı. Ama bunu geliştirme noktasında yeni iş modelleriyle kıymetlendirebilecek yapıda. Bizim destek modellerimiz bu konuda önemli bir araç olabilir” ifadelerini kullandı.

Mandal, Floteks ve Coşkunöz’ü ziyaret etti

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, 40 senedir plastik sektöründe çeşitli üretimler yapan Floteks’i de ziyaret etti. 2000 yılında kurulup bugüne kadar geliştirdiği Ar-Ge bölümü sayesinde çeşitli AB ve TÜBİTAK destekli projelere imza atan ve yaptığı 2 TÜBİTAK projesinin çıktılarını lisans anlaşmalarıyla Hindistan'daki müşterilerine satan Floteks, Türkiye'de aldığı pek çok patentten 3’ünü de ABD, Hindistan ve AB ülkelerinde tescil etmişti. Firmanın 2 yöneticisinin İngiltere'deki bir konferans sırasında TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'dan sonra konuşma yapmasının akabinde TÜBİTAK Başkanı Mandal'nın Floteks ziyareti planlanmıştı. Mandal Floteks’in son AB projesi olan "Polimerlerin kimyasal metodlarla selektif geri kazanılması" (ISOPREP) pilot tesisini ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında Hasan Mandal, firmanın diğer çevreci projesi olan 700 atmosfere kadar kullanım basıncı olabilen Kompozit Hidrojen tanklarını ve bunlar için gerekli test sistemini de inceledi.

Mandal Floteks’in ardından Coşkunöz Holding’i de ziyaret etti. Mandal, Coşkunöz Ar-Ge Merkezi'nin batarya taşıyıcısı çalışmaları, ADD-ME markasının eklemeli imalat konusundaki faaliyetleri, elektrikli araç ve tren sistemleri ile ilgili çalışmaları incelerken Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın gerçekleştirdiği yenilikçi ve teknolojik eğitim faaliyetleri konusunda bilgi aldı.