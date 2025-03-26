TÜDAM’da Vedat Kılıç güven tazeledi

ALİ ŞAHİN/BURSA

Döngüsel ekonomiye katkı sunmak amacıyla50’den fazla üyesi ile faaliyetlerini sürdüren TÜDAM Değerlendirilebilir Atık Malzemeler Sanayicileri Derneği, 2025 yılı seçimli olağan genel kurulunu Ankara’daki TOBB Sosyal Tesisleri Şefik Tokat Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi. Derneğin 21. Genel Kurulu’nda, yönetim kurulunun 2024 yılı faaliyet ve mali raporunun sunulması ve ibrasının ardından 2025 yılı tahmini bütçesi ve 2025 yılı aidatı belirlendi. Akabinde yapılan seçimde ise mevcut başkan Vedat Kılıç güven tazeleyerek yeniden başkanlığa getirildi.