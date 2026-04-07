TUGAY’DAN MESLEK FABRİKASI İÇİN ÇAĞRI: “Bu, hukuka ve kente sahip çıkma mücadelesidir”

Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait Meslek Fabrikası binasının Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından el konulmasının ardından başlayan süreçte, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay bina önünde açıklamalarda bulundu. Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve sivil toplum ile meslek odası temsilcilerinin katıldığı basın toplantısında, sürecin hukuki boyutuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kamuoyuna çağrıda bulundu. Tugay, Meslek Fabrikası’na yönelik el koyma sürecinin hukuka aykırı olduğunu yineleyerek, tüm İzmirlileri kentin ortak değerlerine sahip çıkmaya çağırdı.



Tugay, sabahın erken saatlerinde yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, binanın güvenlik güçleri tarafından çevrelendiğini ve personelin girişine izin verilmediğini belirterek, “Sabah saat 05.00 sıralarında bina ablukaya alındı, çalışanlarımız ve yöneticilerimiz içeri alınmadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak benim de girişime izin verilmedi” dedi. Mülkiyete ilişkin sürecin yargı aşamasında olduğunu vurgulayan Tugay, “Ortada devam eden bir dava var, sonuçlanmış bir karar yok. Buna rağmen süreç kesinleşmiş gibi değerlendirmeler yapılıyor” ifadelerini kullandı.



Tahliye sürecine ilişkin de açıklamalarda bulunan Tugay, kaymakamlık tarafından iletilen yazıya karşı itirazda bulunduklarını hatırlatarak, “İtirazımıza ilişkin resmi bir geri dönüş yapılması ve tahliye tarihinin bildirilmesi gerekiyordu. Ancak bu süreç işletilmeden uygulamaya geçildi” diye konuştu. Tahliye işleminin yargı süreci devam ederken gerçekleştirildiğini belirten Tugay, “Kararın gerekçesi yazılmadan ve süreç tamamlanmadan tahliye yapıldı. Ayrıca kararın, işlem sırasında sisteme yüklendiğini gördük” dedi.



Tahliye sırasında yaşananlara da değinen Tugay, bina içerisindeki kamuya ait ekipmanlara erişimde sorunlar yaşandığını belirterek, “İçeride belediyeye ait çok sayıda demirbaş bulunuyor. Çalışanlarımız kişisel eşyalarına dahi ulaşmakta zorlandı” ifadelerini kullandı. Binanın tescilli kültür varlığı olduğunu hatırlatan Tugay, “Uygulama sırasında yapıya zarar verildiğine dair tespitlerimiz var. Bu tür binaların korunması gerekirken farklı bir tabloyla karşılaştık” dedi.



Sürecin hukuki çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Tugay, “Ortada mülkiyeti tartışmalı bir yapı ve devam eden bir dava süreci var. Bu nedenle tüm adımların hukuk içinde atılması gerekiyor” diyerek, kamuoyunun gelişmeleri yakından takip etmesinin önemine dikkat çekti.