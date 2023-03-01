TÜGİAD Başkanı Çevikel: “Bölgedeki işletmelerden nakit isteyen faktoring şirketleri var”

Esra Özarfat

BURSA - Depremin yaşandığı illerde ekonominin yeniden canlandırılmasının tersine göçü destekleyeceğini belirten Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, bölgenin 6’ncı bölge kapsamına alınması gerektiğini, yatırım ve istihdamın devam edebilmesi için işçi işveren teşvikleri sağlanması gerektiğini söyledi.

Bölge sanayicisinin kamu bankalarından ya da Kredi Garanti Fonu’ndan daha avantajlı şekilde yararlandırması için düzenlemeler yapılması gerektiğini kaydeden Çevikel, “Son dönemde duyuyoruz ki faktoring şirketleri çek alabildiği halde deprem bölgesindeki firmalardan nakit almaya çalışıyor. Bu daha ziyade zor duruma düşmüş insanları biraz daha üzmekten başka bir şey değil. Çünkü burada onlardan alacakları olan var. Bizlerden deprem bölgesindeki firmalara borcu olan var. Zaten şu anda bir düzensizlik söz konusu. Bu bir takım iyi niyetli olmayan hareketlerin çok ciddi kontrol edilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

“Hayatın devam etmesi için ekonominin devam etmesi gerekiyor”

Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi illerin özellikle tekstil sektörü için önemine işaret eden Nilüfer Çevikel, “Haberler üzücü olsa da sanayide bir avantajımız var. Sanayi bölgelerinin altyapı hariç çok da zarar görmediğini, aslında çok kısa bir çalışmayla tekrardan faaliyete geçebilecek durumda olduğunu gördük. Oradaki tek sıkıntı şuydu ki çalışacak, istihdam edilecek personelin ya yakınlarının enkaz altında kalması ya da barınacak yeri olmaması” diye konuştu.

Yaşanan felaketin ardından göçün doğal eylem olduğunu vurgulayan Nilüfer Çevikel şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu noktada dikkat çekmek istediğimiz konu şu ki Ege ve Marmara bölgesinde yıllardır dile getirdiğimiz bir kalifiye eleman sorunu var. Dolayısıyla oradaki yetişmiş personelin buraya geldikten sonra dönmeyeceğinden endişe ederek bunun dengeyi bozacağını ve oradaki sanayi kuruluşlarının istihdam durumunu da bozacağını düşünüyoruz. O nedenle diyoruz ki yerinde istihdam, tersine göç sağlanmalı. Orada yerleşimin, hayatın devam etmesi için ekonominin devam etmesi gerekiyor.”

“Alacaklarımızı tahsil edemezsek, üretim tehlikeye girecek”

Öte yandan deprem bölgesiyle ticari ilişkileri bulunan Bursalı firmalar da deprem bölgesindeki yükümlülüklerin ertelenmesinin diğer bölgelerde domino etkisiyle işleyişte aksamalara neden olduğunu vurguladı. Ekonomi Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan sanayiciler, bu konuda da bankaların devreye sokularak alacakların uzun vadede kredilendirilmesi yoluna gidilmesi gerektiğini savundu.

Özellikle kredi yüküyle işlerini yürütmeye çalışan KOBİ’lerin oluşan en ufak bir aksamadan olumsuz etkilendiğini belirten sanayiciler, “KOBİ’ler olarak o bölgedeki alacaklarımızı devletin ödemesini istemiyoruz. Öyle bir derdimiz yok. Ancak 2 ay içinde o bölgedeki alacaklarımızı tahsil edemezsek, buradaki üretimlerimiz de tehlikeye girmeye başlayacak.

Bir bölgede yaşanan felaket tüm ülkenin üretim ve ihracatını olumsuz etkileyecek bir yankı yaratıyor. Bankalara talimat verilmeli. Kredi limitleri üzerinde bir talep bu. Biz zaten bankalarla yaşıyoruz ama kredi limitimiz kadar bir hacmi yönetiyoruz. Özetle, o bölgeden alacağı olanların limitine bakılmaksızın alacakları ölçüsünde kredilendirilmesini istiyoruz” açıklamasını yaptı.