TÜGİAD, bu yıl Çin ve ABD’de temsilcilik açacak

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), bu yıl içinde Çin ve ABD’de temsilcilikler açacak.

Derneğin üyeleri arasında iş birliği ve ticaret ağlarını daha da güçlendirmek amacıyla hazırladığı TÜGİAD Business Network toplantı serisinin ilki TÜGİAD Ege Şubesi’nin ev sahipliğinde Swissotel İzmir’de gerçekleştirildi. Toplantının açılışında yaptığı konuşmada iş hacimlerini artırmak için geçen yıl 25’ten fazla ülkeden en üst düzey sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve heyetlerini Türkiye'de ağırladıklarını belirten TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, “Bu temsil ve ağırlamalardan iş yarattık. Üyelerimiz yeni müşteriler edinerek ülke ihracatına katkı sağladı. Ülkemizin gençlerinin neler yaptığını onlara izah ettik. Türk genç iş insanının dünyadaki vizyonu olma kuruluş felsefimizi yerine getirmiş olduk. Bu yıl da Çin ve ABD’de temsilcilikler açarak dünya ekonomisine yön veren 2 ülke ile üyelerimizi buluşturup, bu ülkelerle daha çok iş yapmalarını ve ihracatlarını artırmalarını hedefliyoruz. Dünya zor bir dönemden de geçse biz yeni projeler üreterek, çalışarak krizleri fırsata çevireceğiz” dedi.

Korkmaz: “Hem işlerimiz hem ülke ekonomisi büyüyecek”

TÜGİAD Ege Şube Yönetim Kurulu Başkanı Engin Korkmaz, genç iş insanları olarak enerjileri, yenilikçi bakış açıları ve birlikte başarma azimleri ile Türkiye’nin geleceğini inşa ettiklerini söyledi. TÜGİAD Business Network bünyesinde gerçekleştirilecek ikili iş görüşmeleri sayesinde yeni iş birliklerinin temellerinin atılacağını anlatan Korkmaz, “Burada ortak hedeflere ulaşmak için stratejik adımlar planlanacak. Bu etkinlik, aynı zamanda bir başlangıç. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz buluşmanın, güçlü bir geleneğin ilk adımı olmasını temenni ediyorum. Birlikte iş yapmanın, birbirimize güvenmenin ve sinerji yaratmanın gücünü keşfettiğimizde, yalnızca işlerimizi büyütmekle kalmayacağız, aynı zamanda ülkemizin ekonomik dinamiklerini de güçlendireceğiz” diye konuştu.