TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Baykal: Deprem bölgesinde istikrarı koruyacak teşvikler uygulanmalı

Esra Özarfat

BURSA - Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi’nin 13. Dönem Yönetim Kurulu toplantısında başkan seçilerek görevine başlayan Selim Baykal, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladıkları projeleri EKONOMİ Gazetesi ile paylaştı. Öncelikli gündemlerini depremin oluşturduğunu vurgulayan Baykal, “Depremden etkilenen şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımızın en temel ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında TÜGİAD çatısı altında ve şirketlerimiz özelinde yardımlarımızı ilk günden bu yana sürdürüyoruz. Bölgede güvenli yapılar inşa edilinceye kadar vatandaşlarımızın nakdi ve ayni yardım ihtiyaçları sürekli devam edecek. Bu anlamda TÜGİAD Bursa Şubesi olarak yardımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Afet yönetimi başta olmak üzere toplumsal farkındalığı artıracak projeler geliştireceklerini ifade eden Baykal, yerleşim bölgelerinin seçimi, imar planları, binaların dayanıklılığı başta olmak üzere önceliğin deprem öncesi alınacak önlemler olması gerektiğini söyledi. Depremin ekonomik etkilerine de değinen Başkan Baykal, “Bölgede alt ve üst yapının onarılması, kısa orta ve uzun vadede bölgenin yeniden inşası ciddi bir kaynak gerektirecek. Depremlerin ardından ülkemiz genelinde yaşanan nüfus hareketliliğiyle birlikte birçok bölgede nüfus ciddi oranda azaldı. İç göç hareketliliğine bağlı olarak istihdam konusunda bir takım sorunlar önümüzdeki günlerde daha ciddi bir noktaya gelebilir. Bölge özelinde alınan ve alınacak ekonomik tedbirler büyük önem taşıyor. Bölgede iş gücünü ve ekonomik istikrarı koruyacak yatırım teşviklerinin uygulanması büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Start-upların finans modeli değişecek

Günümüzde teknolojiyle birlikte yapay zekanın önem kazandığına işaret eden Selim Baykal, otomasyonun ve dijitalleşmenin getirdiği teknolojileri hem işlerinde hem de yaşamlarında kullanacak olan firmaların dünya pazarlarına daha fazla entegre olabileceğini, kendilerini geleceğe daha güvenli taşıyacaklarını söyledi.

Dünyada startupların finans modellerinin değiştirerek ekonomiye hızlı katılmalarını gerektiren bir süreç yaşandığının altını çizen Baykal, Türkiye’nin jeopolitik önemine de dikkati şekti. Selim Baykal şunları söyledi: “Dünyada yaşanan gelişmelerin pozitif ve negatif etkisi var. Uzun vadede Türkiye bu bölgede bir güç ve önü açık bir ülke. Ama yaşanan çalkantılardan da pozitif ve negatif olarak etkilenecektir. Asya ile Avrupa ve Amerika’nın ayrılması söz konusu. Biz de ülke olarak tam ortadaki köprü ülkeyiz. Öte yandan dünya genelinde enflasyonist bir ortam var. Ülkelerin enflasyonu kontrol altına almak için sıkılaşma politikalarına yönelmesi gerekiyor. Bu hareket Amerika’dan başladı. Önümüzdeki dönemde tüm bu başlıklar altında üyelerimize değer katacak, onları bilgilendirecek etkinlikler, eğitimler düzenleyeceğiz.”